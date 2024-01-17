آبل تعتزم إطلاق نظارة فيجين برو على الصعيد العالمي

تعتزم شركة آبل إطلاق نظارة الواقع المختلط الجديدة “فيجين برو” خارج الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2024 الجاري.

ووفقًا لما ذكره المحلل الشهير المتخصص في شؤون آبل “مينج تشي كو”، فإن نظارة آبل المنتظرة ستكون متاحة في بعض الأسواق العالمية قبل مؤتمر الشركة الخاص بالمطورين WWDC 2024.

وتعقد آبل مؤتمر المطورين السنوي الخاص بها في شهر يونيو/ حزيران من كل عام، مما يعني أن الإطلاق العالمي للنظارة سيبدأ خلال النصف الأول من عام 2024 الجاري.

ومن أهم الأسباب التي تدفع آبل إلى طرح نظارة فيجين برو في بعض الأسواق العالمية قبل مؤتمر المطورين القادم تشجيع المطورين في الدول المختلفة على تطوير تطبيقات خاصة بها، يمكنها العمل في نظام visionOS الجديد.

وتبدأ آبل إتاحة الحجز الأولي لنظارة فيجين برو خلال أيام في الولايات المتحدة، على أن يبدأ إطلاقها مطلع شهر فبراير/ شباط القادم.

وأفاد كو بأن النظارة ستتاح أولًا في الولايات المتحدة، نظرًا لتوفر كميات محدودة منها في البداية، بالإضافة إلى رغبة آبل في معرفة استجابة المستهلكين لذلك المنتج الجديد، بجانب العمل على تعديل نظام التشغيل visionOS في النظارة ليلائم الأسواق الأخرى.

وتشير بعض التقارير إلى أن آبل تبحث إطلاق النظارة لاحقًا في المملكة المتحدة وكندا والصين، كأولى الدول التي ستصلها النظارة خارج الولايات المتحدة، علمًا بأن آبل نفسها لم تشر حتى الآن إلى خططها المستقبلية بشأن إطلاق النظارة عالميًا.