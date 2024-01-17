آبل تسمح بالمدفوعات الخارجية للتطبيقات

حدثت آبل سياسات متجرها للتطبيقات لتوضيح كيف يمكن للمطورين الارتباط بمنصات الدفع الخارجية.

وأكدت الشركة أيضًا أنها تفرض عمولة على المشتريات التي تنفذ من خلال منصات الدفع البديلة.

ووفقًا لصفحة الدعم بخصوص روابط الشراء الخارجية، تحصل آبل على عمولة قدرها 12 في المئة إذا كان المطور جزءًا من برنامج App Store Small Business، أو عمولة قدرها 27 في المئة للتطبيقات الأخرى.

وتضع إرشادات المراجعة ضمن متجر التطبيقات المزيد من القواعد الجديدة للمطورين الذين يرغبون في الارتباط بطرق دفع بديلة، مثل كيفية التقدم بطلب للحصول على استحقاق يسمح لهم بتضمين أزرار أو روابط توجه المستخدمين إلى آليات الشراء خارج التطبيق.

وتسمح الشركة الآن للمطورين بالارتباط بطرق دفع بديلة، بشرط أن يقدم التطبيق أيضًا عمليات الشراء من خلال نظام الشراء داخل التطبيق الخاص بشركة آبل.

ويعني هذا أن التطبيق لا يمكن أن يتضمن روابط لمنصات دفع بديلة إذا كان هذا التطبيق لا يستخدم أيضًا نظام الشراء داخل التطبيق من آبل.

ووفقًا للشركة، لا يمكن عرض الرابط إلى منصة دفع بديلة إلا ضمن صفحة واحدة للتطبيق ينتقل إليها المستخدم، وليس صفحة بينية أو مشروطة أو نافذة منبثقة.

ويوضع الرابط في موقع واحد مخصص ضمن تلك الصفحة، ولا ينتقل الرابط إلى خارج تلك الصفحة.

وتأتي التحديثات في ضوء رفض المحكمة العليا الأمريكية الاستماع إلى استئناف آبل في معركتها القانونية مع Epic Games بخصوص القضية التي رفعتها Epic Games على آبل، الأمر الذي يتطلب من آبل التوقف عن فرض قواعدها المناهضة للتوجيه.

وأعلنت آبل عددًا من التغييرات القادمة لإرشادات المراجعة ضمن متجرها للتطبيقات لتتوافق مع نتائج الدعوى القضائية لمكافحة الاحتكار.

وتعمل التغييرات على إصلاح إرشادات الشركة لتخفيف قواعدها المناهضة للتوجيه التي منعت المطورين سابقًا من الارتباط بأنظمة دفع بديلة في تطبيقاتهم.

وتنطبق التغييرات التي تجريها الشركة على إرشادات المراجعة ضمن متجرها للتطبيقات في الولايات المتحدة.

ولم يرحب تيم سويني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، بتحديثات آبل لسياساتها.

ووصف العمولة البالغ قدرها 27 في المئة بأنها مانعة للمنافسة، وانتقد قواعد الشركة بخصوص كيفية ظهور الروابط وكيفية عملها، وسلط الضوء على ما يسميه “شاشة الرعب” التي يراها المستخدمون عندما يغادرون التطبيق للذهاب إلى موقع خارجي.

وقال سويني إن Epic Games ستطعن في خطة آبل للامتثال في المحكمة الجزئية. وفصلت الشركة المصنعة لهواتف آيفون كيفية امتثالها للحكم في إيداع جديد للمحكمة، وقالت Epic Games إنها تعتزم تحدي إشعار امتثال آبل في المحكمة الجزئية.