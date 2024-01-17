آبل تستعد لإتاحة ميزة التحميل الجانبي في دول الاتحاد الأوروبي

تستعد شركة آبل لإجراء عدد من التغييرات في متجر آب ستور للسماح للمستخدمين داخل الاتحاد الأوروبي بتحميل التطبيقات والألعاب من خارج المتجر.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة بلومبيرج الأمريكية، فإن آبل ستعمل على فصل متجر آب ستور إلى نسختين؛ إحداهما مخصصة للمستخدمين في دول الاتحاد الأوروبي والأخرى موجهة لبقية المستخدمين حول العالم.

ولم يوضح التقرير الأسباب التي قد تدفع آبل إلى اتخاذ ذلك الإجراء، لكنه على الأرجح سيكون من أجل تسهيل التزام آبل بالتغييرات الجديدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي عبر قانون الأسواق الرقمية، الذي يُعرف اختصارًا باسم DMA.

وفي مقدمة التغييرات التي يقرها القانون إجبار الشركات على فتح الباب أمام المستخدمين لتحميل التطبيقات من مصادر خارجية خلافًا للمتاجر الرسمية الخاصة بها، وهو تغيير يؤثر على نحو مباشر في شركة آبل.

وتسمح جوجل بالفعل لمستخدمي أندرويد بتحميل التطبيقات من خارج متجر جوجل بلاي، في حين تمنع آبل ذلك الأمر في هواتف آيفون وأجهزة آيباد منذ إطلاق متجر آب ستور، الذي يُعد الوجهة الحصرية لتنزيل التطبيقات والألعاب في أجهزة آبل المحمولة.

ولا تنوي آبل إتاحة خاصية التحميل الجانبي للمستخدمين خارج الاتحاد الأوروبي، إذ فعلت ذلك مجبرةً بعد إقرار قانون الأسواق الرقمية.

ويرى مراقبون أن آبل ستكون مضطرة مستقبلًا إلى إتاحة خاصية التحميل الجانبي لكافة المستخدمين مع اتجاه الكثير من الدول إلى فرض قوانين مشابهة.

ومن المنتظر أن تقدم آبل تلك التغييرات الجديدة للمستخدمين داخل دول الاتحاد الأوروبي في “غضون أسابيع قليلة”، وفقًا لتقرير بلومبيرج، وقد تكون مصاحبة لإطلاق تحديث iOS 17.3 المنتظر، علمًا بأن الموعد النهائي لإحداث تلك التغييرات سيكون بحلول السابع من مارس/ آذار المقبل.