هاتف شاومي Poco M6 Pro 4G الجديد.. إليك المواصفات والسعر

بدأت شركة شاومي قبل عدّة أيام بإطلاق هاتفها الجديد POCO M6 Pro 4G في الأسواق العالمية، وهو هاتف من الفئة المتوسطة، يمتاز بشاشة تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ويحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع.

وفيما يلي سنذكر جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هاتف شاومي Poco M6 Pro 4G:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف شاومي POCO M6 Pro 4G في صندوق مع شاحن بقدرة تبلغ 67 واطًا، وكابل للشحن من نوع USB-C، وحافظة للهاتف. ويمتاز هذا الهاتف بتصميم أنيق مع حافات مستديرة، ويضم إطارًا مصنوعًا من البلاستك، ويبلغ سُمكه 7.98 ملم ويمتاز بأنه خفيف الوزن؛ إذ يبلغ وزنه 179 جرامًا.

يظهر الجزء العلوي من الجهة الخلفية للهاتف بلون أغمق قليلًا من لون الجزء السفلي، وتظهر عدسات الكاميرا الخلفية مرتبة رأسيًا في الجزء العلوي من الجهة الخلفية، وكل عدسة محاطة بإطار بارز منفصل عن إطار العدسة الأخرى.

يتوفر هاتف Poco M6 Pro بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأزرق والبنفسجي، ويمتاز بأنه مقاوم لرذاذ الماء والغبار وفقًا لمعيار IP54.

ويضم هذا الهاتف مستشعرًا لبصمات الأصابع مدمجًا في الشاشة، كما يضم منفذًا لسماعة الرأس بمقاس يبلغ 3.5 ملم، وفتحة لبطاقة الذاكرة الخارجية.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة، يضم هاتف POCO M6 Pro 4G شاشة من نوع (AMLOED) محمية بطبقة زجاجية من نوع (Gorilla Glass 5)، ويبلغ قياسها 6.67 بوصات.

تمتاز شاشة هذا الهاتف بدقة قدرها 2400 × 1080 بكسلًا، وبسطوع يصل أقصاه إلى 1300 شمعة في المتر المربع، وبكثافة قدرها 395 بكسلًا في البوصة الواحدة. ويحتوي هذا الهاتف على مستشعر إضاءة يضبط سطوع الشاشة تلقائيًا اعتمادًا على الإضاءة المحيطة بالهاتف.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم شاشة هاتف POCO M6 Pro 4G خاصية التعتيم التي تقلل انبعاث الضوء الأزرق الذي يُجهد العين، كما تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

يمكن ضبط معدل التحديث من الإعدادات يدويًا، واختيار معدل تحديث قدره 60 هرتزًا، أو 120 هرتزًا، أو تفعيل الوضع الافتراضي الذي يُغير معدل التحديث تلقائيًا بناءً على المحتوى المعروض في الشاشة، وفي حال تفعيله، سيتغير معدل التحديث إما إلى 60 هرتزًا أو 90 هرتزًا أو 120 هرتزًا.

الكاميرا:

يضم هاتف شاومي POCO M6 Pro 4G الجديد كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فهي أحادية العدسة وتأتي بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

تدعم الكاميرات الخلفية والكاميرا الأمامية تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

المعالج والبطارية والشحن:

يعمل هاتف شاومي POCO M6 Pro 4G بمعالج (Helio G99 Ultra) من Mediatek الثماني النوى، والمصنع بتقنية 6 نانومتر، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G57 MC2)، ويعمل بنظام أندرويد 13 المعتمد على واجهة المُستخدم MIUI 14 من شاومي، ويدعم الترقية إلى نظام HyperOS الجديد من شاومي والمبني على نظام أندرويد 14.

يتوفر Poco M6 Pro بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، ويأتي الطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت، أما الطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت فيأتي مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت، ويمكن زيادة ذاكرة التخزين عبر بطاقة الذاكرة الخارجية.

يدعم هذا الهاتف شبكات الجيل الرابع (4G)، كما يدعم تقنية البلوتوث 5.2، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

وفيما يتعلق بالبطارية والشحن، يحتوي هاتف شاومي Poco M6 Pro على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 67 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 100% خلال 44 دقيقة.

السعر:

يُباع هاتف شاومي POCO M6 Pro 4G بسعر يبدأ من 229 يورو.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف شاومي Poco M6 Pro:

POCO M6 Pro 4G المعالج معالج ( Helio G99 Ultra ) من Mediatek الثماني النوى، والمصنع بتقنية 6 نانومتر. الشاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.67 بوصات. ذاكرة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 16 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم يدعم. دعم بطاقة microSD يدعم. الاتصال تقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). البطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 67 واطًا. الألوان الأسود، والأزرق، والبنفسجي. نظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم MIUI 14. الوزن 179 جرامًا. السعر يبدأ من 229 يورو.