مايكروسوفت تطور تصحيحًا لأخطاء 0x80070643

تطور مايكروسوفت إصلاحًا لمشكلة معروفة تسبب أخطاء 0x80070643 عند تثبيت التحديث الأمني KB5034441 الذي يصحح الثغرة الأمنية BitLocker المعرفة برقم CVE-2024-20666.

وحلت الشركة المشكلة الأمنية عبر التصحيحات الأمنية لهذا الشهر، مع أن تثبيت التحديث الأمني KB5034441 ضمن الأنظمة التي تحتوي قسمًا صغير جدًا لبيئة استرداد ويندوز WinRE يفشل.

وتعرض عملية التثبيت رسائل الخطأ 0x80070643 – ERROR_INSTALL_FAILURE بدلًا من رسالة الخطأ CBS_E_INSUFFICIENT_DISK_SPACE.

وتزود مايكروسوفت الأنظمة المتأثرة بتعليمات مفصلة بخصوص كيفية تغيير حجم قسم بيئة استرداد ويندوز WinRE بصفتها حلًا بديلًا إلى أن يتوفر الإصلاح.

وفي حال فشل إنشاء قسم بيئة استرداد ويندوز WinRE جديد وكبير يكفي لإكمال هذا التحديث، فإن بإمكانك تشغيل أمر reagentc/enable لإعادة تمكين القسم.

وقالت مايكروسوفت: “قد تعرض الأجهزة التي تحاول تثبيت تحديث بيئة استرداد ويندوز WinRE لشهر يناير 2024 خطأً يتعلق بحجم قسم بيئة استرداد ويندوز WinRE. نعمل على إيجاد حل ونقدم تحديثًا لاحقًا”.

وأضافت الشركة: “من الضروري زيادة حجم قسم بيئة استرداد ويندوز WinRE لتجنب هذه المشكلة وإكمال التثبيت. تحتاج إلى مقدار 250 ميجابايت من المساحة الحرة في قسم بيئة استرداد ويندوز WinRE”.

وأصدرت مايكروسوفت أيضًا برنامجًا نصيًا يساعد في أتمتة تحديث قسم بيئة استرداد ويندوز WinRE لإصلاح الخلل CVE-2024-20666 الذي يسمح بتجاوز تشفير BitLocker.

ويعالج البرنامج النصي المشكلة المعروفة التي تتسبب في فشل تثبيت KB5034441 عبر أنظمة ويندوز 10، مما يجعل الأجهزة عرضة للهجمات التي تستغل ثغرة BitLocker والتي توفر إمكانية الوصول إلى البيانات المشفرة.

ويثبت البرنامج النصي عند تنفيذه صورة بيئة استرداد ويندوز WinRE، ويطبق التحديث الديناميكي لنظام التشغيل الآمن، الذي يجب تنزيله أولًا من قائمة تحديث ويندوز.

ويزيل البرنامج النصي تثبيت صورة بيئة استرداد ويندوز WinRE، ومن ثم يعيد إعداد بيئة استرداد ويندوز WinRE لخدمة BitLocker في حال وجود حماية BitLocker TPM.

ويجب بعد تشغيل البرنامج النصي استخدام أداة الإظهار أو الإخفاء من مايكروسوفت لإخفاء التحديث KB5034441، الأمر الذي يمنع تحديث ويندوز من محاولة تثبيت التحديث الخطأ بشكل متكرر وعرض الخطأ 0x80070643.

وفي حال قررت تغيير حجم قسم بيئة استرداد ويندوز WinRE يدويًا، فمن المستحسن بشدة أن تأخذ نسخة احتياطية من بياناتك، نظرًا إلى وجود احتمال دائمًا لتعرض أقسام النظام للتلف أثناء العملية.