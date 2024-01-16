مايكروسوفت تجلب الذكاء الاصطناعي إلى عملاء فودافون

أعلنت مايكروسوفت وفودافون شراكة إستراتيجية مدتها 10 سنوات. ويهدف التعاون إلى الاستفادة من نقاط قوة كل منهما في توفير منصات رقمية لأكثر من 300 مليون شركة ومؤسسة قطاع عام ومستهلك في أوروبا وإفريقيا.

وتستثمر فودافون مقدار 1.5 مليار دولار على مدى العقد المقبل في خدمات الذكاء الاصطناعي السحابية التي تركز على العملاء والتي تطورها بالتعاون مع مايكروسوفت.

وتتضمن الشراكة تحويل تجربة عملاء فودافون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي من مايكروسوفت، وتوسيع نطاق منصة اتصال إنترنت الأشياء المُدارة من فودافون، وتطوير خدمات رقمية ومالية جديدة، وتجديد إستراتيجية السحابة لمركز البيانات العالمي.

وتخطط مايكروسوفت للاستثمار في منصة اتصال إنترنت الأشياء المُدارة من فودافون، التي تصبح شركة منفصلة بحلول شهر أبريل 2024.

وتهدف الشركة الجديدة إلى جذب الشركاء والعملاء، وتعزيز النمو في التطبيقات وتوسيع المنصة لتوصيل المزيد من الأجهزة.

وقال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت: “نطبق بالتعاون مع فودافون تقنيات السحابة والذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء لمئات الملايين من الأشخاص والشركات في جميع أنحاء أفريقيا وأوروبا، وبناء منتجات وخدمات جديدة، وتسريع انتقال الشركة إلى السحابة”.

ويحدد التعاون خمسة مجالات رئيسية، وهي الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز رضا العملاء، وتوسيع نطاق إنترنت الأشياء، وتسريع النمو الرقمي في أفريقيا، ودعم نمو المؤسسات، وتسهيل التحول السحابي لشركة فودافون من خلال تحديث مراكز بياناتها باستخدام Microsoft Azure.

وتستخدم الشركتان الذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل تقديم تجارب استباقية وخاصة في الوقت الفعلي عبر جميع نقاط اتصال عملاء فودافون، ويشمل ذلك مساعدها الرقمي TOBi المتوفر في 13 دولة.

ويستطيع موظفو فودافون الاستفادة من قدرات مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot لتغيير ممارسات العمل وتعزيز الإنتاجية وتحسين الكفاءة الرقمية.

وتعتزم مايكروسوفت الاستثمار في منصة الاتصال العالمية المستقلة الجديدة لإنترنت الأشياء من فودافون التي تربط مقدار 175 مليون جهاز ومنصة حول العالم.

ومن المفترض توسيع نطاق منصة التكنولوجيا المالية في أفريقيا M-Pesa بمساعدة مايكروسوفت، وذلك بهدف التأثير في الملايين من خلال محو الأمية الرقمية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت مارغريتا ديلا فالي، الرئيسة التنفيذية لمجموعة فودافون: “تعمل هذه الشراكة الإستراتيجية الفريدة مع مايكروسوفت على تسريع التحول الرقمي لعملائنا، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتحسين جودة تجربة العملاء للمستهلكين”.