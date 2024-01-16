مايكروسوفت تتيح مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot لكافة الشركات

أعلنت شركة مايكروسوفت إتاحة مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها “كوبيلوت” Copilot لكافة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

ويمكن الآن لعملاء مايكروسوفت المشتركين في خطط الأعمال من نوع “بيزنس ستاندارد” و “بيزنس بريميوم” إضافة مساعد كوبيلوت إلى مجموعة التطبيقات والمزايا التي يتمتعون بها، وذلك مقابل 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم في الشهر.

وكانت مايكروسوفت قد أتاحت مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot لعملائها من الشركات الكبرى نهاية العام الماضي، وتحديدًا الشركات المشتركة في خطط “إنتربرايس” من نوع E3 و E5 مقابل 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم، مع اشتراط وجود 300 مستخدم على الأقل.

وأعلنت مايكروسوفت إزالة الشروط السابقة من ناحية الاشتراك في الخطط الكبرى والحد الأدنى من المستخدمين لاستهداف شريحة كبيرة من عملائها من الشركات المختلفة الحجم، لكنها حافظت على السعر نفسه الذي تقدمه لكل مستخدم في أي خطة.

واستطاعت مايكروسوفت جذب العديد من الشركات الكبرى إلى خططها المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومنها فيزا وفايزر و BP وهوندا و KPMG وغيرها.

وبالتوازي مع التوسع في إتاحة مساعد كوبيلوت للشركات، أعلنت مايكروسوفت رسميًا الإصدار المأجور Copilot Pro للمستخدمين مع مزايا متعددة، أبرزها التكامل العميق مع حزمة تطبيقات مايكروسوفت 365 المكتبية.

ومن الجدير بالذكر أن مساعد Copilot يعتمد بالأساس على نماذج شركة OpenAI التي تطوّر روبوت الدردشة الشهير ChatGPT، وتحذو مايكروسوفت حذوها في إتاحة مساعدها الخاص بنسخة مجانية وأخرى مأجورة للمستخدمين العاديين، بالإضافة إلى إصدار خاص بالشركات.