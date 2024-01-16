مايكروسوفت تتيح رسميًا إصدار Copilot Pro المأجور

أعلنت شركة مايكروسوفت رسميًا إتاحة إصدار جديد مأجور من مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها باسم “كوبيلوت برو” Copilot Pro في مقابل اشتراك شهري.

ويمنح مساعد مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي بإصداره الجديد المأجور المستخدمين عددًا من المزايا الإضافية التي لا تتوفر في الإصدار المجاني المتاح للجميع، وفقًا لما أعلنته الشركة عبر موقعها الرسمي.

ويمكن للمستخدمين الاشتراك الآن في “كوبيلوت برو” بعد دفع 20 دولارًا أمريكيًا، ويُجدد الاشتراك تلقائيًا على أساس شهري، إلا إذا أقدم المشترك على إلغائه.

ومن أبرز تلك المزايا إتاحة قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في حزمة مايكروسوفت المكتبية التي تضم تطبيقات وورد وباوربوينت وإكسل وأوت لوك وغيرها، وذلك في حال امتلاك المشترك حسابًا شخصيًا أو عائليًا في حزمة مايكروسوفت 365.

ويتيح مساعد كوبيلوت في حزمة مايكروسوفت المكتبية إمكانية توليد النصوص وتحريرها وتلخيصها في تطبيقات وورد وون نوت، بالإضافة إلى توليد الصور في باوربوينت، وإنشاء الرسوم البيانية في إكسل، وكتابة مسودات البريد الإلكتروني في أوت لوك وفقًا لرغبة المستخدم، وغيرها.

ومن الجدير بالذكر أن تلك المزايا تدعم فقط اللغة الإنجليزية حتى الآن، ومن المنتظر دعم المزيد من اللغات في وقت لاحق، إذ أعلنت مايكروسوفت عزمها دعم عدة لغات من بينها اللغة العربية خلال النصف الأول من عام 2024 الجاري.

وبالإضافة إلى المزايا السابقة المتعلقة بحزمة مايكروسوفت المكتبية، يحصل المشتركون في كوبيلوت برو أيضًا على رصيد إضافي لإنتاج المزيد من الصور عبر أداة إنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي من مايكروسوفت بسرعة عالية وجودة محسنة.

ويُمنح المشتركون أيضًا أسبقية الوصول إلى المزايا الجديدة التي يجري طرحها، وكذلك الوصول إلى النماذج الحديثة من الذكاء الاصطناعي مثل GPT-4 Turbo مع أداء محسّن حتى في أوقات الذروة، كما سيحصل المشتركون على ميزة إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي معدّلة تلائم احتياجاتهم تُعرف باسم Copilot GPTs.