مايكروسوفت تتيح إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي خاصة

أعلنت مايكروسوفت إصدار Copilot GPTs Builder، وهي أداة تتيح للمستخدمين إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة Copilot GPTs بمطالبة واحدة، دون أي معرفة واسعة بالبرمجة.

وتأتي أداة Copilot GPTs Builder بصفتها جزءًا من Copilot Pro، وهو إصدار متقدم من مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot الموجود ضمن ويندوز و Microsoft 365.

وتسمح عملاقة البرمجيات للمستخدمين بالوصول إلى أداة Copilot GPTs Builder لإنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة Copilot GPTs بناءً على اهتماماتهم، كما تزودهم ببعض القوالب للبدء.

ووفقًا لمقطع الفيديو التقديمي لاشتراك Copilot Pro، فإن بإمكان المستخدمين الوصول إلى القوالب الجاهزة، مثل المصمم أو مخطط السفر أو مساعد الطبخ أو مدرب اللياقة البدنية.

وتعمل Copilot GPTs بشكل مشابه لنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة GPTs من OpenAI، وتتأثر Copilot GPT Builder أيضًا جزئيًا بنموذج بناء GPTs الخاص بشركة OpenAI.

وتوجد Copilot GPT Builder بصفتها تطبيقًا، ومن المفترض إصداره بصفته جزءًا من Copilot Pro في الأسابيع التالية.

ومن غير المعروف إذا كانت مايكروسوفت تشجع بناء نماذج الذكاء الاصطناعي Copilot GPTs وتحقيق الدخل منها.

وفي حال اتبعت مايكروسوفت نهج OpenAI، فإنه من المرجح أن تطلق عملاقة البرمجيات متجرًا خاصًا، أو مكانًا يتيح تحقيق الدخل من هذه النماذج.

وأعلنت OpenAI متجر GPT Store في الأسبوع الماضي، ومن المحتمل أن تبدأ مايكروسوفت مسعى مماثلًا؛ بسبب التقارب بين الشركتين عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي.

ومن المحتمل أن تصدر الشركة المزيد من القوالب التي يمكن للمستخدمين استخدامها عند إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي Copilot GPTs، إذ لا يوجد إلا 4 قوالب حتى الآن، مع أنها تلبي أغراضًا وتطبيقات مختلفة.

وتشجع مايكروسوفت المستخدمين على استخدام كمية قليلة من المدخلات، لذلك لن يحتاج المستخدمون إلى أي مهارات برمجية لكي يتمكنوا من إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة.

وتبدو واجهة التطبيق سهلة الاستخدام حتى للمستخدمين غير التقنيين، وتتطلب الأداة الحد الأدنى من المدخلات، مما يجعلها في متناول الأفراد ذوي المهارات المتنوعة.

وتجلب Copilot GPTs Builder الذكاء الاصطناعي إلى مختلف الأشخاص، مما يعني أنه يمكن لعدد كبير من الأشخاص الوصول إلى أدوات إنشاء الذكاء الاصطناعي واستخدامها، وتعزيز الابتكار والتطبيقات المتنوعة في مختلف المجالات.

كما يمكن لأداة Copilot GPTs Builder تحسين الإنتاجية من خلال أتمتة المهام وتعزيز الكفاءة. ويمكن للأفراد زيادة الإنتاجية في العمل والحياة الشخصية من خلال إنشاء مساعدين شخصيين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي.