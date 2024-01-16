شاومي تطلق سماعات ريدمي Buds 5 عالميًا

أعلنت شركة شاومي الصينية إطلاق سماعات ريدمي Buds 5 و Buds 5 Pro في الأسواق العالمية.

وكانت الشركة قد أطلقت سماعتها الجديدة في الصين نهاية العام الماضي، وتأتي الإصدارات العالمية بالمواصفات نفسها دون اختلاف يُذكر.

وتتمتع السماعات بتصميم مميز مع بروز متوسط الطول، وسدادات أذن قابلة للاستبدال مصنوعة من السيليكون، وتدعم السماعات ميزة اكتشاف الأذن التي توقف مشغل الصوتيات تلقائيًا عند إزالة السماعات من الأذن، كما أنها تدعم خاصية مقاومة الغبار ورذاذ الماء بمعيار IP54.

وتدعم السماعات خاصية الإلغاء النشط للضوضاء حتى شدة 52 ديسيبل في إصدار برو، وحتى 42 ديسيبل في الإصدار الأساسي.

وتتيح شاومي 3 مستويات مختلفة للتحكم في شفافية الصوت من البيئة المحيطة يمكن ضبطها يدويًا، أو ترك الذكاء الاصطناعي لتحديد مستوى الشفافية المناسب.

ويدعم إصدار برو من السماعات ترميز LHDC 5.0 للاستماع إلى الصوتيات العالية الجودة، كما يحتوي على ثلاثة ميكروفونات، في حين يحتوي الإصدار الأساسي على ميكروفونين فقط.

وتزعم شاومي أنها أضافت تقنية يمكنها التخلص من ضوضاء الرياح لتحسين جودة الصوت في المكالمات.

وتدعم السماعات الجديدة بلوتوث 5.3 مع إمكانية الربط مع جهازين في آن واحد، كما تدعم خاصية الربط السريع Fast Pair من جوجل.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، فهي تدوم حتى 10 ساعات للسماعات نفسها. ومع علبة الشراء، يصل عمر البطارية إجمالًا إلى 40 ساعة عند إيقاف خاصية الإلغاء النشط للضوضاء.

وتطرح شاومي الإصدار الأساسي من سماعة ريدمي Buds 5 بسعر 50 دولارًا أمريكيًا، في حين يصل سعر إصدار برو إلى 80 دولارًا أمريكيًا.