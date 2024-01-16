شاومي تطلق ساعتها الذكية ريدمي وتش 4 عالميًا

أعلنت شركة شاومي بدء إطلاق ساعتها الذكية ريدمي وتش 4 (Redmi Watch 4) في الأسواق العالمية بعد إطلاقها في الصين أواخر العام الماضي.

وتُعد الساعة من أحدث إصدارات الساعات الذكية من شاومي، وهي تقدم تطورًا ملحوظًا في المواصفات الفنية، لكنها، على مستوى نظام التشغيل، لا تأتي بنظام التشغيل HyperOS الجديد من شاومي، كما في النسخة الخاصة بالصين.

وتتميز ساعة ريدمي وتش 4 بتصميم له إطار من الألمنيوم مع زر جانبي مصنوع من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ، كما أن الساعة مقاومة للماء بمعيار 5ATM.

وتأتي الساعة بشاشة من نوع أمولد مستطيلة الشكل قياسها 1.97 إنش، مع معدل تحديث قدره 60 هرتزًا، ومستوى سطوع يصل إلى 600 شمعة، كما تدعم الساعة الذكية أكثر من 200 واجهة، وتوفر خاصية السطوع التلقائي عبر مستشعر للإضاءة المحيطة.

وتحتوي الساعة على حساس لمراقبة معدل ضربات القلب ومستوى تشبع الأكسجين في الدم، بالإضافة إلى حساس تسارع وجيروسكوب ونظام تحديد المواقع GPS، كما تدعم 150 وضعًا رياضيًا مختلفًا.

وتوفر الساعة الذكية كافة المزايا القياسية، مثل تتبع النوم ومراقبة التوتر والطقس، كما يمكنها إجراء المكالمات عبر البلوتوث من خلال الميكروفون المدمج ومكبر الصوت.

وتحمل الساعة الذكية بطارية تبلغ سعتها 470 ميلي أمبير، يمكنها الصمود لمدة تصل إلى 20 يومًا من الاستخدام العادي.

وتطرح شاومي ساعتها الذكية ريدمي وتش 4 باللونين الأسود والرمادي بسعر قدره 110 دولارات أمريكية، لتُعد بذلك خيارًا مميزًا في تلك الفئة السعرية.