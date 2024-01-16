جوجل تكشف حقيقة تباطؤ يوتيوب

أكدت جوجل أن حالات التباطؤ الأخيرة التي يواجهها الأشخاص عبر موقع يوتيوب ليست مرتبطة بحربها أدوات منع الإعلانات.

وواجه المستخدمون موجة جديدة من التباطؤ في الأسبوع الماضي، ولجأ الكثيرون إلى منصة ريديت للشكوى من المشكلة.

وأبلغ مستخدمو يوتيوب أنهم يواجهون تأخيرات كبيرة في الموقع عند تمكين أدوات منع الإعلانات.

ويعاني بعض الأشخاص الذين لديهم اشتراك يوتيوب بريميوم أيضًا تباطؤًا؛ لأنهم يستخدمون أدوات منع الإعلانات لأغراض أخرى.

وأكدت جوجل أن أدوات منع الإعلانات ليس لها علاقة بالمشكلة المستمرة، دون تقديم أي أسباب حقيقية لتباطؤ الفيديو.

ونفت عملاقة البحث التقارير التي افترضت أنها كثفت جهودها لمنع مستخدمي يوتيوب من استخدام أدوات منع الإعلانات، التي تؤثر بشكل كبير في طريقة تحقيق الدخل للموقع.

وقالت الشركة في بيان لها: “لا علاقة لجهودنا في الكشف عن أداة منع الإعلانات بالتقارير الأخيرة عن المستخدمين الذين يعانون من تأخيرات في التحميل عبر يوتيوب”.

وأضافت الشركة: “يقدم مركزنا للمساعدة نصائح بخصوص استكشاف الأخطاء وإصلاحها للمستخدمين الذين يواجهون مشكلات”.

ومن الجدير اتباع خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها التي اقترحتها جوجل، مع أنه من المهم أيضًا ملاحظة أن أداء يوتيوب يتأثر بلا شك إذا كنت تستخدم أدوات منع الإعلانات.

ويبدو أن المشكلات مرتبطة أيضًا باستخدام الإصدارات الحديثة من AdBlock وAdBlock Plus.

ووفقًا لمطور uBlock Origin، رايموند هيل، فإن حالات التباطؤ تكون كبيرة جدًا لأولئك الذين يستخدمون كلًا من AdBlock و AdBlock Plus في وقت واحد.

ويبدو أن التحديثات الأخيرة برقم الإصدار 5.17 لإضافة Adblock وبرقم الإصدار 3.22 لإضافة Adblock Plus تسبب بعض المشكلات في الأداء.

ويوضح هيل أن المشكلة تكمن في أدوات منع الإعلانات، وليس في جوجل التي أدخلت تعليمات برمجية جديدة لإبطاء يوتيوب.

وأكد موقع يوتيوب مرات عديدة في الماضي أن أدوات منع الإعلانات تتعارض مع شروطه للخدمة وتؤثر أيضًا في أرباح منشئي المحتوى.

ونظرًا إلى موقف يوتيوب بخصوص هذه المسألة، فقد افترض الكثيرون أن حالات تباطؤ الفيديو الأخيرة كانت مرتبطة باستخدام أدوات منع الإعلانات.