جوجل تجلب الأذونات لمرة واحدة إلى متصفح كروم

تعمل جوجل على جلب دعم الأذونات لمرة واحدة إلى متصفح كروم لنظام التشغيل أندرويد، الأمر الذي يجعل مواقع الويب تتصرف مثل التطبيقات ضمن متصفح الويب.

ويعد تقييد الوصول إلى معلوماتك الشخصية وأجهزتك أمرًا بالغ الأهمية لضمان خصوصيتك عبر الإنترنت، وتوفر جميع هواتف أندرويد عناصر تحكم دقيقة لأذونات الجهاز للحفاظ على سلامتك.

وتعد عناصر التحكم في الأذونات الشائعة، مثل أذونات الموقع والكاميرا والميكروفون، خاصة بالتطبيقات ومستقلة عن بعضها بعضًا.

وتوفر متصفحات الإنترنت الشهيرة عناصر تحكم مماثلة في الأذونات على أساس كل موقع، وتعتزم جوجل جلب هذا الأمر إلى متصفح كروم لنظام التشغيل أندرويد.

وتعد الأذونات عبر نظام التشغيل أندرويد خطوة ناجحة فيما يتعلق بحماية خصوصيتك، وعززت جوجل في السنوات القليلة الماضية حماية الخصوصية من خلال ظهور المؤشرات المرئية في شريط الحالة عند الوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون في الخلفية، إلى جانب الخيارات التي تمنع التطبيقات من جمع بيانات موقعك التقريبي.

ويعد كروم واحدًا من متصفحات الويب الفضلى عبر نظام التشغيل أندرويد، ويخضع أيضًا للأذونات نفسها على مستوى النظام.

ويحتوي كروم لنظام التشغيل أندرويد عناصر تحكم خاصة بمواقع الويب لأمور، مثل إرسال الإشعارات ومزايا الجهاز الأخرى، وذلك إلى جانب عناصر التحكم في أندرويد. وتتوفر هذه الخيارات في قائمة إعدادات الموقع.

ويدعم كروم لأجهزة الحواسيب الأذونات لمرة واحدة لمواقع الويب منذ النسخة التي تحمل رقم الإصدار 116 والتي وصلت إلى المستخدمين في شهر أغسطس من العام الماضي.

وتطور جوجل الآن أذونات الموقع لمرة واحدة في الإصدار التجريبي الحديث من متصفح كروم لنظام التشغيل أندرويد في قناة Canary.

ويوجد خيار يتحكم في ميزة أذونات الموقع لمرة واحدة ضمن النسخة التجريبية من المتصفح برقم الإصدار 122، التي لا تزال قيد التطوير النشط.

وتظهر نافذة تتضمن 3 خيارات عندما يطلب موقع ويب الوصول إلى ميزة محمية بإعدادات الموقع، وتشمل الخيارات السماح هذه المرة، والسماح في كل زيارة، وعدم السماح.

ويمنح الخيار الأول مواقع الويب إمكانية الوصول إلى الإذن للجلسة الحالية فقط، في حين يمنح الخيار الثاني مواقع الويب إمكانية الوصول إلى معلوماتك أثناء زيارتك للموقع فقط، مما يضمن تجربة مستخدم مفيدة دون التأثير سلبًا في خصوصيتك.