النتائج تؤكد أن بطاقة إنفيديا RTX 4090D أبطأ من RTX 4090

قبل أسابيع من الآن، أطلقت إنفيديا البطاقة الرسومية RTX 4090D بمواصفات أقل قوة لتتجاوز القيود الأمريكية المفروضة على بطاقة RTX 4090.

وقبل إطلاقها في الأسواق الصينية، كان يتعين على إنفيديا تحقيق شرط واضح حتى يُسمح بشحن البطاقة الرسومية RTX 4090D إلى الصين بموجب ضوابط التصدير الأمريكية التي تنص على أن تأتي البطاقة أقل من نتيجة قدرها 4800 من إجمالي قوة المعالجة (TPP).

وبعد أن منعت العقوبات الأمريكية بيع البطاقة الرسومية RTX 4090 في الصين في شهر نوفمبر عام 2023، سارعت إنفيديا إلى تصنيع نسخة جديدة من بطاقة RTX 4090 ونجحت في ذلك.

اختبر الموقع الصيني المشهور Expreview بطاقة RTX 4090D مع 16 لعبة متنوعة ليكشف عن حقيقة أداء هذه البطاقة مقارنة ببطاقة RTX 4090 المحظور بيعها في الصين. اللافت أن النتائج أكدت قرب أداء بطاقة RTX 4090D مقارنة ببطاقة RTX 4090 في الألعاب، إذ إن بطاقة RTX 4090D كانت أبطأ من بطاقة RTX 4090 بنسبة تصل إلى 5.5% فقط، وهذه النسبة لا تُعد كبيرة؛ لأن معدل الإطارات التي تخسرها بطاقة RTX 4090D لصالح البطاقة الأخرى يتراوح بين 4 و 10 فريمات فقط مع كل لعبة.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الموقع الصيني اختبر البطاقة مع البرامج التي تستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي (AI)، وعندما اخُتبرت البطاقة الرسومية RTX 4090D في برنامج D5 Render و Blender انخفض الأداء بنسبة تصل إلى 10% مقارنة ببطاقة RTX 4090.

فيما يتعلق بالمواصفات، تعتمد البطاقة الرسومية RTX 4090D على وحدة معالجة الرسوم AD102-250 مع تفعيل 114 وحدة SM فقط من أصل 144 وحدة SM بما يعادل 14.592 نواة كودا (CUDA) و 114 نواة RT و 456 نواة Tensor، مع ذاكرة GDDR6 بسرعة تصل إلى 21 جيجابت/ الثانية، وبحجم قدره 24 جيجابايت، مع واجهة الذاكرة التي تبلغ 384 بتًا، ومعدل استهلاك الطاقة الذي يصل إلى 425 واطًا.

المدهش هو قدرة البطاقة على كسر سرعة ترددها بزيادة قدرها 200 ميجاهرتز على الرغم من القيود المفروضة على معدل استهلاك الطاقة، إذ تفرض إنفيديا هذه القيود حتى لا يكون بمقدور المستخدمين فتح معدل استهلاك الطاقة لأقصى درجة، مما يسمح برفع التردد والوصول إلى مستوى أداء مقارب للغاية من بطاقة RTX 4090.