أبرز مزايا هاتف الألعاب ROG Phone 8 Pro الجديد من أسوس

أُعلن في معرض CES 2024 الذي أُقيم في مدينة لاس فيجاس الأسبوع الماضي، مجموعة من الهواتف الذكية الجديدة التي تتمتع بمواصفات مميزة، ومنها: هاتف أسوس ROG Phone 8 Pro المصمم خصوصًا لهواة اللعب بألعاب الفيديو.

ركزت شركة أسوس في تحسين تصميم هاتف ROG Phone 8 Pro مقارنةً بالطراز السابق، بالإضافة إلى تحسين نظام التبريد للتمتع بجلسات لعب طويلة دون مواجهة مشكلة ارتفاع حرارة الهاتف.

من ناحية أخرى، تُعدّ هواتف ROG Phone 8 الجديدة أُولى الهواتف في سلسلة ROG Phone المخصصة للألعاب التي تدعم الشحن اللاسلكي، ومقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68.

ولتتعرف المزيد عن هذا الهاتف، سنذكر فيما يلي أبرز المزايا التي يتمتع بها هاتف الألعاب ROG Phone 8 Pro الجديد من أسوس:

يمتاز بالوزن الخفيف ويضم شاشة عالية الدقة والسطوع:

يأتي هاتف الألعاب ROG Phone 8 Pro بتصميم أنيق، وهو أنحف وأخف وزنًا من إصدار ROG Phone 7 السابق؛ إذ يبلغ سمكه أقل من 9 ملم، ويبلغ وزنه 225 جرامًا.

يحتوي هذا الهاتف على منفذ لسماعة الرأس بمقاس يبلغ 3.5 ملم. ويمتاز بأنه مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، وهذا يعني أنه يتحمل الغمر في الماء حتى عمق متر ونصف لمدة نصف ساعة.

وفيما يتعلق بالشاشة، يضم هذا الهاتف شاشة من نوع (LTPO AMOLED) تمتاز بالدقة العالية وتبلغ 2400 × 1080 بكسلًا، كما تمتاز بسطوع يصل أقصاه إلى 2500 شمعة/ المتر المربع. وتأتي الشاشة بمقاس قدره 6.78 بوصات، وتدعم معدل تحديث مرتفع يصل إلى 165 هرتزًا.

يعمل بمعالج جديد يدعم الذكاء الاصطناعي:

يعمل هاتف ROG Phone 8 Pro بمعالج (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويمتاز هذا المعالج بقوة الأداء والسرعة في معالجة المهام المختلفة وخاصة المهام الكثيفة؛ مما يسمح للمستخدمين باللعب بألعاب الفيديو دون التعرض لأي مشكلات في الأداء.

يدعم هذا المعالج العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة استخدام الهاتف؛ إذ يدعم مزية إلغاء الضوضاء في أثناء إجراء المكالمات الصوتية والمرئية؛ مما يُحسّن جودة الصوت في المكالمات، وتقول أسوس إن هذه المزية ستعمل في المكالمات العادية وفي أثناء إجراء محادثات صوتية داخل اللعبة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم هذا الهاتف مزية إنشاء الخلفيات بالذكاء الاصطناعي.

يحتوي على نظام تبريد مُحسّن:

يحتوي هاتف ROG Phone 8 Pro على نظام تبريد مُحسّن يمتاز بالكفاءة العالية في التخلص من الحرارة الزائدة ومنع ارتفاع حرارة الهاتف في أثناء اللعب بألعاب الفيديو، وخاصة في جلسات اللعب الطويلة؛ إذ يُرسل نظام التبريد في هذا الهاتف الحرارة من الأجزاء الداخلية إلى الغطاء الخلفي للهاتف.

ولتعزيز عملية التبريد، أطلقت أسوس ملحقًا جديدًا يُسمى AeroActive Cooler X يُباع بنحو منفصل عن الهاتف، ويوضع على الجزء الخلفي من الهاتف، لتقليل درجة حرارة الغطاء الخلفي حتى 26 درجة مئوية.

يحتوي على بطارية كبيرة تدعم الشحن السريع:

يحتوي هاتف Asus ROG Phone 8 Pro على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5500 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 65 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 100% في 39 دقيقة، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 10 واط.

السعر:

سيتوفر هاتف Asus ROG Phone 8 Pro في الأسواق في الربع الأول من عام 2024، وسيُباع بسعر يبدأ من 1200 دولار أمريكي.