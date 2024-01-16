آبل تعتزم زيادة الأداء وسرعة واي فاي في هواتف آيفون 16 وآيفون 16 بلس

تخطط شركة آبل لزيادة حجم الذاكرة العشوائية ودعم اتصال واي فاي 6E في هواتف آيفون 16 وآيفون 16 بلس القادمة.

ووفقًا لما ذكره المحلل المتخصص في شؤون الشركة “جيف بو” في مذكرة بحثية، فإن الشركة الأمريكية تنوي رفع حجم الذاكرة العشوائية في هواتف آيفون 16 وآيفون 16 بلس إلى 8 جيجابايت بدلًا من 6 جيجابايت كما هو الحال في إصدارات آيفون 15 وآيفون 15 بلس الحالية.

ومن المفترض أن تؤدي زيادة حجم الذاكرة العشوائية في تلك الهواتف إلى رفع مستوى الأداء، وخاصة فيما يتعلق بالمهام المتعددة وتشغيل عدة تطبيقات والتنقل بينها.

وتوقع بو أن تأتي كافة هواتف آيفون 16 القادمة بحجم الذاكرة العشوائية نفسه، وذلك يشمل أيضًا إصدارات برو المرتفعة الثمن.

ومن المنتظر أيضًا وفقًا للمذكرة البحثية أن تدعم هواتف آيفون 16 وآيفون 16 بلس اتصال واي فاي 6E، وهو معيار حديث من اتصالات واي فاي متوافق مع تردد 6 جيجابايت، ويوفر سرعة اتصالات عالية وزمن تأخير قليل ونطاق تغطية واسع بشرط استخدام أجهزة “راوتر” مناسبة.

ومن الجدير بالذكر أن هواتف آيفون 15 برو الحالية تدعم بالفعل اتصالات واي فاي 6E، وتشير التقارير الحالية إلى أن آبل قد تضيف دعم واي فاي 7 في إصدارات آيفون 16 برو القادمة بعد إعلان تحالف واي فاي إتاحة ذلك المعيار مع بداية عام 2024 الجاري.

ومن المتوقع إطلاق سلسلة هواتف آيفون 16 خلال الربع الأخير من العام الجاري كما هو معتاد.