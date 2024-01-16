آبل تتجاوز سامسونج في مبيعات الهواتف الذكية خلال 2023

استطاعت آبل تجاوز منافستها سامسونج في مبيعات الهواتف الذكية عالميًا خلال عام 2023 الماضي، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن مؤسسة IDC لأبحاث السوق.

واستحوذت آبل على المرتبة الأولى في مبيعات الهواتف الذكية في عام 2023 بحصة سوقية بلغت 20.1%، بفارق ضئيل عن سامسونج التي حلت في المرتبة الثانية بحصة سوقية قدرها 19.4%.

وزادت الحصة السوقية لآبل خلال عام 2023 بنسبة قدرها 3.7%، في حين تراجعت حصة سامسونج بنسبة قدرها 13.6%.

وجاءت شركة شاومي في المرتبة الثالثة بحصة سوقية قدرها 12.5%، تلتها أوبو بحصة سوقية قدرها 8.8%.

وأما في المرتبة الخامسة، فجاءت مجموعة ترانسشن القابضة التي تمتلك شركات تكنو وإنفنكس وآيتل، حيث بلغت حصتها السوقية 8.1% في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 30.8% على أساس سنوي.

واستحوذت باقي الشركات المصنعة للهواتف الذكية على الحصة السوقية المتبقية بنسبة قدرها 31%.

ومن الملاحظ غياب شركة هواوي الصينية عن المراتب الأولى بسبب التراجع الحاد في مبيعات الهواتف الذكية لديها بعد العقوبات الأمريكية، في ظل تقارير تفيد باقتراب الشركة من تجاوز تلك العقوبات.

وشهد سوق الهواتف الذكية عمومًا تراجعًا خلال عام 2023 بنسبة بلغت 3.2% مقارنةً بعام 2022، حيث انخفض عدد وحدات الهواتف الذكية المبيعة إلى 1.17 مليار وحدة.

ومع ذلك، فقد شهد النصف الثاني من عام 2023 تحسنًا ملحوظًا في مبيعات الهواتف الذكية، مما قد يشير إلى عودة السوق إلى التعافي في عام 2024 الجاري، وخاصةً مع اتجاه الشركات إلى تبني تقنيات جديدة كتلك المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.