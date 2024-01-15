McAfee تكشف عن تقنية جديدة لاكتشاف الأصوات المزيفة

أعلنت شركة مكافي McAfee المتخصصة في مجال الأمن السيبراني تقنية جديدة تستند إلى الذكاء الاصطناعي تساعد في اكتشاف الأصوات المزيفة.

وقالت الشركة إن دقة اكتشاف الأصوات المزيفة باستخدام التقنية الجديدة تتجاوز 90% في الوقت الحالي، وقد طوّرت الشركة تلك التقنية بناءً على نموذج ذكاء اصطناعي خاص بها.

وتطلق الشركة على تلك التقنية اسم “مشروع الطائر المحاكي” Project Mockingbird، وقد جرى تطويرها بعد انتشار استخدام الأصوات المزيفة في عمليات الاحتيال.

وساعد في انتشار الأصوات المزيفة أدوات التزييف العميق ونماذج الذكاء الاصطناعي للتلاعب في الأصوات، حيث توظف تلك الأصوات في تسهيل عمليات الاحتيال والخداع ونشر الأكاذيب عبر الإنترنت.

وتعمل تلك التقنية على تحليل المقاطع الصوتية والتمييز بين الأجزاء الحقيقية والأجزاء المزيفة التي جرى توليدها عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، كما أنها مفيدة لتحليل الأصوات المرفقة بمقاطع الفيديو للتأكد من كونها أصلية أو مزيفة.

وكانت عمليات التزييف العميق للأصوات ومقاطع الفيديو قد شهدت طفرة خلال الآونة الأخيرة، بسبب تطور الأدوات التي تُستخدم في إنتاجها، وقد رصدت شركة McAfee الكثير من المنشورات التي تعتمد عليها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ستيف جروبمان، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في McAfee، إنه من الواضح أننا بدأنا نشهد تحولًا سريعًا جدًا لمجرمي الإنترنت الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي لبناء مجموعة واسعة من عمليات الاحتيال، محذرًا من عواقب استخدام آليات التزييف العميق في الأحداث المهمة كالانتخابات السياسية.