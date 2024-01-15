واتساب تختبر استطلاعات الرأي في القنوات

تتوسع مجموعة مزايا واتساب مرة أخرى، مع وصول استطلاعات الرأي إلى القنوات عبر أندرويد بصفتها جزءًا من التحديث التجريبي الأخير.

وتسمح هذه النسخة التجريبية برقم الإصدار 2.24.2.11 لبعض المختبرين بإنشاء استطلاعات رأي داخل القنوات، على غرار الوظائف الموجودة في الدردشات الفردية والجماعية.

ويتيح خيار “استطلاعات الرأي” الجديد، الذي يمكن الوصول إليه من خلال أيقونة مشبك الورق في محادثات القناة، للمستخدمين إنشاء أسئلة مع ما يصل إلى 12 خيارًا.

ومن الجدير بالذكر أن أيقونة استطلاعات الرأي تظهر باللون الأخضر بدلًا من اللون الأصفر المعتاد، مع أن الوظيفة الأساسية تظل ثابتة.

وتبقى عمليات التصويت مجهولة المصدر، ويمكن لأعضاء القناة رؤية عدد الأصوات، مع أنهم لن يعرفوا من صوت لخيار معين، ولن يتمكن منشئ الاستطلاع من رؤية الردود الفردية.

ويجب أن تكون مالك القناة لكي تستطيع طرح استطلاعات الرأي. وتحتوي الميزة الجديدة خيارات متعددة، يمكن تعطيلها في حال اعتقاد منشئ الاستطلاع أنه يحتاج إلى إجابة واحدة فقط.

يذكر أن وصول هذه الميزة لجميع مختبري النسخة التجريبية ليس مضمونًا، مع أن وجودها يشير إلى إمكانية طرحها على نطاق واسع قريبًا.

ومن غير المعروف في الوقت الحالي موعد وصول هذه الميزة لجميع المستخدمين.

ولا تزال هذه الميزة في الأيام الأولى من التطوير، لذا قد تخضع لمزيد من الاختبارات والتحسينات في الإصدارات التجريبية المستقبلية، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصبح متاحة لجميع المستخدمين.

ويعد من المفيد حصول القنوات على ميزة تساعد أولئك الذين يرغبون في زيادة جمهورهم بناءً على التعليقات الواردة.

وخضع تطبيق واتساب لتحسينات كبيرة في المزايا في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى توسيع قدراته لتشمل وظائف، مثل المجتمعات والقنوات والمشاركة السلسة للصور ومقاطع الفيديو العالية الدقة ضمن تحديثات الحالة.

وبغض النظر عن هذه التطورات، كانت بعض المزايا الأساسية، مثل استطلاعات الرأي، غائبة بشكل واضح عن القنوات.

وبشكل منفصل، طرحت واتساب النسخة التجريبية برقم الإصدار 2.24.2.12 التي تركز على حل المشكلات المتعلقة بعرض الصور المصغرة لتحديثات الحالة بجوار أسماء جهات الاتصال، وهي ميزة واجهت مشكلات وظيفية في أعقاب النسخة التجريبية السابقة.