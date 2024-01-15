يتمتع هاتف شاومي POCO X6 Pro الجديد بمواصفات مميزة ويبُاع بسعر مقبول، ومن أبرز مزاياه: أنه يعمل بنظام التشغيل الجديد HyperOS من شاومي المبني على نظام أندرويد 14، وهو مقاوم لرذاذ الماء والغبار وفقًا لمعيار IP54، ويضم بطارية تدعم الشحن السلكي السريع، كما يضم شاشة تتمتع بالدقة العالية، ويعمل بمعالج (Dimensity 8300 Ultra) الذي يمتاز بالأداء القوي والكفاءة في استهلاك الطاقة.

وفيما يلي سنقدم مراجعة شاملة لهاتف شاومي Poco X6 Pro الجديد، لتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف:

التصميم:

يأتي هاتف شاومي Poco X6 Pro الجديد بتصميم أنيق، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأصفر، والأسود، والرمادي، ويضم الطراز الذي يأتي باللون الأصفر جهة خلفية مصنوعة من الجلد النباتي.

تضم الجهة الخلفية لهذا الهاتف إطارًا بارزًا يغطي الجهة العلوية كاملة، ويحيط بعدسات الكاميرا الخلفية، ويأتي باللون الأسود بغض النظر عن لون الهاتف. أما الجهة الأمامية فهي مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Gorilla Glass 5) لحمايتها من الخدوش.

يمتاز هذا الهاتف بوزنه الخفيف؛ إذ يزن 190 جرامًا، كما يمتاز بأنه مقاوم لرذاذ الماء والغبار وفقًا لمعيار IP54، وهذا يجعله يتحمل رذاذ المطر في الشتاء.

الشاشة:

يضم هاتف Poco X6 Pro شاشة من نوع (AMOLED) محمية بطبقة زجاجية من نوع (Corning Gorilla Glass 5)، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، كما تدعم تقنية (Dolby Vision) و (+HDR10).

وتأتي الشاشة بمقاس قدره 6.67 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2712 × 1220 بكسلًا، وبسطوع يبلغ أقصاه 1800 شمعة/ المتر المربع، وهو السطوع الذي تحصل عليه عند عرض المحتوى بتقنية HDR، وسينخفض السطوع إلى 1200 شمعة في المتر المربع في أثناء الاستخدام اليومي.

تمتاز الشاشة بقدرتها على إظهار الألوان واضحة ومشرقة مع تباين عال، وعند البدء باستخدام الهاتف أول مرة ستجد أن وضع Vivid الخاص بالشاشة مفعّل افتراضيًا، وهو الوضع الذي يُظهر الألوان بتباين عال، ولكن يمكنك تغيير درجات الألوان من الإعدادات الخاصة بالشاشة.

المعالج والبطارية والشحن:

يعمل هاتف POCO X6 Pro بمعالج (Dimensity 8300 Ultra) من Mediatek، الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويمتاز هذ المعالج بالأداء القوي والكفاءة في استهلاك الطاقة، وهو أقوى من المعالج الذي يعمل به الطراز السابق، كما أنه يتفوق على المعالج الذي يعمل به هاتف +Redmi Note 13 Pro.

يضم هذا الهاتف وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali G615-MC6) تمتاز بالسرعة والكفاءة؛ مما يجعله مناسبًا للألعاب. وقد زوّدت شاومي هاتف POCO X6 Pro بنظام تبريد لخفض درجة حرارة الهاتف في أثناء تشغيل التطبيقات الكثيفة، واللعب بألعاب الفيديو، ومع ذلك ستلاحظ أنه يصبح ساخنًا بعد مرور مدة طويلة من اللعب بألعاب الفيديو الكثيفة، لكنك لن تلاحظ أي تأخير أو مشكلات في سرعة الأداء في أثناء القيام بالمهام اليومية باستخدام هذا الهاتف، كتصفح الويب والتطبيقات، والتصوير، وفي أثناء اللعب.

يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل الجديد HyperOS من شاومي المبني على نظام أندرويد 14، وتَعِد شاومي بثلاثة تحديثات لنظام التشغيل وأربع سنوات من التحديثات الأمنية.

يتوفر POCO X6 Pro بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية التي تأتي من نوع UFS 4.0، هما: 256 أو 512 جيجابايت. ويدعم هذا الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

وفيما يتعلق بالبطارية والشحن، يحتوي هذا الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 67 واطًا، وتصل نسبة شحن البطارية إلى 100% خلال 45 دقيقة عند شحنه باستخدام الشاحن الذي يأتي معه في الصندوق وتبلغ قدرته 67 واطًا.

الكاميرا:

يضم هاتف POCO X6 Pro كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية واسعة (wide) بدقة قدرها 64 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.7، والثانية فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.4. وتدعم الكاميرات الخلفية تقنية (HDR)، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

يضم هذا الهاتف أيضًا كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.4، وتدعم تقنية HDR، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بجودة الصور التي ستحصل عليها من كاميرا هذا الهاتف، ستلاحظ أن الصور التي تلتقطها في ضوء النهار واضحة مع ظهور التفاصيل بنحو جيد، وستظهر الألوان بدرجاتها الطبيعية ولن تكون مشبعة بنحو مبالغ فيه.

أما في ظروف الإضاءة المنخفضة، فستلاحظ أن جودة الصور قليلة مع وجود تشويش خفيف، ولن تكون التفاصيل واضحة تمامًا مثل الصور الملتقطة في النهار. ومع ذلك، فإن نظام الكاميرا في هذا الهاتف أفضل من نظام الكاميرا في الطراز السابق Poco X5 Pro.

السعر:

يُباع هاتف شاومي POCO X6 Pro الجديد بسعر يبدأ من 349 يورو.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف شاومي Poco X6 Pro:

Xiaomi Poco X6 Pro المعالج معالج ( Dimensity 8300 Ultra ) من Mediatek الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.67 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 16 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). البطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 67 واطًا. الألوان الأسود، والرمادي، والأصفر. نظام التشغيل نظام HyperOS الجديد المبني على نظام أندرويد 14. الوزن 190 جرامًا. السعر يبدأ من 349 يورو.