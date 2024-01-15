عندما أطلقت شركة آبل أول هاتف آيفون في عام 2007، كان بمنزلة ثورة جديدة في عالم الهواتف؛ لأن آبل لم تُضف لوحة مفاتيح حقيقية إلى آيفون كالتي كانت متوفرة في جميع الهواتف في ذلك الوقت وأبرزها: هاتف بلاك بيري.

وبسبب النجاح الكبير الذي حققته الشاشة التي تعمل باللمس ولوحة المفاتيح الافتراضية المتوفرة في آيفون، بدأت جميع شركات تصنيع الهواتف المحمولة بإصدار طُرز جديدة تتضمن شاشة تعمل باللمس وألغت لوحة المفاتيح الحقيقية.

لكن في هذا العام، وتحديدًا في معرض CES 2024 الذي انتهى قبل عدّة أيام، أعلنت شركة Clicks Technology الناشئة حافظة جديدة لهواتف آيفون تُسمى Clicks تتضمن لوحة مفاتيح حقيقية.

وتُعدّ Clicks بمنزلة حافظة ولوحة مفاتيح مدمجة في جهاز واحد، وتتصل بهاتف آيفون عبر منفذ Lightning أو منفذ USB-C الذي يُستخدم في سلسلة هواتف آيفون 15، ويعني الاتصال عبر منفذ Lightning أو USB-C أن لوحة المفاتيح Clicks لا تتطلب اتصالًا عبر تقنية البلوتوث، وستتمكن من استخدامها مباشرة بمجرد وصلها بالهاتف.

تمتاز هذه اللوحة بجودة التصنيع وهي خفيفة الوزن، وتهدف بنحو أساسي إلى تحسين تجربة استخدام هواتف آيفون الحديثة.

كيف ستُحسّن لوحة المفاتيح الحقيقية Clicks تجربة استخدام هواتف آيفون؟

ستُحسّن لوحة المفاتيح الحقيقية تجربة استخدام هواتف آيفون بعدّة طرق مختلفة؛ إذ ستتمكن من الكتابة بسهولة حتى عندما تكون يدك رطبة أو متعرقة، أو عندما تمشي تحت المطر وتصبح شاشة الهاتف مبللة برذاذ المطر؛ إذ ستسمح لك Clicks بالكتابة بسرعة وبدقة في جميع الظروف. وفي حال كنت في مكان مظلم، فستتمكن من استخدامها بسهولة؛ لأنها تحتوي على إضاءة خلفية.

من ناحية أخرى، ستسمح لك لوحة المفاتيح المادية Clicks بمشاهدة شاشة آيفون كاملة في أثناء الكتابة، وهذا الأمر مستحيل عند استخدام لوحة المفاتيح الافتراضية المدمجة في الهاتف، فبمجرد البدء بالكتابة ستغطي لوحة المفاتيح الافتراضية نصف الشاشة تقريبًا، أما عند استخدام لوحة مفاتيح حقيقية فستتمكن من مشاهدة الشاشة كاملة، وهذا الأمر مفيد بنحو خاص عند إضافة القصص إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل إنستاجرام؛ إذ تحتاج في الوضع العادي إلى إنهاء كتابة التعليقات التوضيحية الخاصة بالقصة، ثم إخفاء لوحة المفاتيح لتتمكن من معاينة القصة كاملة قبل نشرها، لكن عند استخدام لوحة المفاتيح الحقيقية ستتمكن من معاينة محتوى القصة كاملًا بسهولة في أثناء الكتابة.

بالإضافة إلى ذلك، تأتي لوحة Clicks مع العديد من الاختصارات المبرمجة سابقًا التي تتيح لك التنقل بسهولة بين صفحات الويب والتطبيقات دون الحاجة إلى لمس الشاشة.

ويُساعد الاختصار الخاص بالتنقل بين صفحات الويب في قراءة المقالات الطويلة والكتب الإلكترونية في المتصفح دون الحاجة إلى استخدام أصابعك للتمرير عبر الشاشة، وهذا يوفر تجربة قراءة مشابهة لتجربة القراءة في أجهزة Kindle أو أي قارئ إلكتروني آخر.

متى ستصل لوحة المفاتيح Clicks إلى الأسواق؟

ستصل لوحة المفاتيح Clicks إلى الأسواق في مطلع شهر فبراير 2024 وستكون مخصصة لهاتف iPhone 14 Pro، وفي الربيع ستُطلق الشركة إصدارات خاصة لهواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max.

لوحة Clicks مُتاحة للطلب الآن بسعر يبدأ من 139 دولارًا، وتتوفر بلونين، هما: اللون الأصفر (BumbleBee)، والرمادي (London Sky).