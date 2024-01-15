كل ما تريد معرفته عن Rabbit R1.. الجهاز الجديد الذي يغنيك عن الهاتف والتطبيقات

أثار جهاز (Rabbit R1) الجديد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ضجة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، وأعلنت شركة (Rabbit) الناشئة المطورة له أنها باعت الدفعة الأولى المكونة من 10 آلاف جهاز خلال 24 ساعة فقط من الكشف عنه.

كما صرحت الشركة يوم السبت الماضي أنها انتهت من بيع الدفعة الثالثة، ليكون إجمالي الأجهزة المبيعة حتى الآن 30 ألف جهاز خلال أربعة أيام فقط، كما فتحت الحجز للدفعة الرابعة عبر موقعها الإلكتروني، ومن المتوقع أن تبدأ الشركة بتسليم أجهزة الدفعة الرابعة للعملاء في يونيو 2024.

The third batch of 10,000 rabbit r1 devices has sold out. Pre-orders for the fourth batch are available now at https://t.co/R3sOtVWoJ5 Expected delivery date is June – July 2024. pic.twitter.com/jFHD9688W9 — rabbit inc. (@rabbit_hmi) January 13, 2024

ولكن ما جهاز (Rabbit R1)، وكيف يعمل، ولماذا أثار هذه الضجة الكبيرة؟ إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن هذا الجهاز الجديد الذي يقود ثورة جديدة في قطاع الأجهزة المحمولة الصغيرة الحجم:

أولًا؛ ما جهاز (Rabbit R1)؟

كشفت شركة (Rabbit) عن جهازها الذكي الأول (Rabbit R1) يوم الأربعاء الماضي خلال مشاركتها في معرض CES 2024، وهو جهاز صغير الحجم يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنجاز المهام دون الحاجة إلى استخدام أي تطبيقات، إذ يعتمد في عمله على الأوامر الصوتية، ومن المنتظر أن تصل الدفعة الأولى إلى الأسواق في شهر مارس المقبل، ويُباع الجهاز بسعر قدره 199 دولارًا فقط.

ثانيًا؛ تصميم ومواصفات جهاز (Rabbit R1):

يأتي جهاز (Rabbit R1) بتصميم صغير الحجم، فهو عبارة عن جهاز مربع الشكل ذي لون برتقالي، وحجمه بحجم كف اليد تقريبًا، وقد صممته الشركة بالتعاون مع شركة (Teenage Engineering) السويدية، الرائدة عالميًا في مجال ابتكار الأجهزة الحائزة على جوائز.

يمتاز جهاز (Rabbit R1) بوزنه الخفيف الذي يصل إلى 115 جرامًا فقط، وتصميمه الصغير، إذ يبلغ حجمه نصف حجم هاتف (iPhone 15) فقط، ومع ذلك، لا يحتوي هذا الجهاز على أي تطبيقات؛ ولكنه يتيح لك الوصول إلى تطبيقات محددة عبر الويب، والتفاعل معها باستخدام الأوامر الصوتية، ويمكنه القيام بمجموعة من المهام، مثل: حجز الرحلات، وتشغيل قوائم الموسيقى، وإدارة المهام المنزلية، والإجابة عن الاستفسارات بسرعة.

يضم هذا الجهاز شاشة طولية في الجانب الأيسر تعمل باللمس من نوع LCD TFT يبلغ مقاسها 2.88 بوصة، وتوجد بكرة تمرير تناظرية على يمينها للتنقل بين المحتوى.

توجد فوق بكرة التمرير كاميرا دوّارة بزاوية قدرها 360 درجة – يُطلق عليها اسم (عين الأرنب) Rabbit Eye – تبلغ دقتها 8 ميجابكسل، ويمكنها تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا، وبمعدل يبلغ 24 إطارًا في الثانية، وعندما لا تكون هذه الكاميرا قيد الاستخدام، تكون متجهة للأعلى أو للأسفل لحماية خصوصيتك.

ويوجد في الجانب الأيمن من الإطار زر لاستدعاء المساعد الذكي، يمكنك الضغط عليه مع الاستمرار لإعطاء الجهاز الأوامر الصوتية، كما يوجد في الجانب الأيسر من الإطار منفذ USB-C للشحن، وفتحة لبطاقة SIM للاتصال بشبكات المحمول من الجيل الرابع 4G/LTE، مما يعني أنه لا يحتاج إلى الاقتران بأي جهاز آخر.

كما يضم هذا الجهاز الصغير الحجم ميكروفونات لالتقاط صوت المستخدم، أو الأصوات المحيطة بوضوح، ومكبرات صوت ليستمع المستخدم إلى صوت المساعد الشخصي، والمكالمات بوضوح.

يعمل هذا الجهاز بمعالج (MediaTek MT6765) الثماني النوى، الذي يمتاز بتردد أقصاه 2.3 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة قدرها 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت.

كما يدعم هذا الجهاز الاتصال بالإنترنت عبر الواي فاي، والاتصال عبر تقنية البلوتوث، ويضم فتحة لبطاقة SIM، إذ يمكنه الاتصال بشبكات المحمول من الجيل الرابع 4G/LTE عبر شريحة SIM.

ثالثًا؛ كيف يعمل جهاز (Rabbit R1)؟

يعمل جهاز (Rabbit R1) بنظام تشغيل يُسمى (rabbitOS) يستند في عمله إلى نموذج أفعال ضخم (Large Actions Model) – يُعرف اختصارًا باسم LAM – وهو مصطلح جديد أطلقته الشركة لتجعله مختلفًا عن النماذج اللغوية الضخمة المستخدمة حاليًا في برمجيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

نموذج (LAM) هو نموذج ذكاء اصطناعي جديد يمكنه استنتاج الإجراءات البشرية ونمذجتها عبر واجهات الحاسوب من خلال تعلم نوايا المستخدمين وسلوكهم عند استخدامهم تطبيقات معينة، ثم تقليدها وتنفيذها بنحو موثوق وسريع، فهو يستجيب للأوامر الصوتية وقادر على القيام بمهام، مثل: حجز الرحلات، وإدارة المهام المنزلية، والإجابة عن الاستفسارات بسرعة عالية جدًا.

وقد أوضح (جيسي ليو)؛ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Rabbit، أن الفرق الرئيسي بين نموذج (LAM) القائم عليه نظام التشغيل (rabbitOS) الذي ابتكرته الشركة، وأي نموذج لغوي كبير – مثل (GPT-4) الذي طورته شركة OpenAI، ونموذج (Gemini) من جوجل – هو أن تلك النماذج تعتمد على تحليل البيانات التي يُدخلها المستخدم في صورة نصية قبل بدء العمل عليها لتقديم الإجابات، الأمر الذي يجعلها قاصرة على تقديم البيانات دون إنجاز مهام فعلية.

في حين يعتمد نموذج LAM الخاص بشركة Rabbit على تحليل الأوامر الصوتية، وتعلم نوايا المستخدم وسلوكه لتنفيذ المهام كما ينفذها الإنسان في الجهاز، إذ يلغي نموذج (LAM) حاجة المستخدم إلى تنزيل تطبيقات متعددة واستخدامها في أجهزته، وبدلًا من ذلك ينفذ المهام في هذه التطبيقات بشكل استباقي له.

وقال (ليو) خلال عرض تقديم الجهاز إن أداء نموذج LAM أسرع بعشر مرات مقارنة بالنماذج اللغوية الضخمة التي تقدم خدمات تفاعل صوتي، مثل: ChatGPT، إذ إن المساعد الشخصي المدمج في الجهاز يحتاج إلى نصف ثانية فقط ليبدأ الرد على استفسارات المستخدم.

أوضح (ليو) أن نظام التشغيل rabbitOS يعتمد على نموذج LAM لتجنب مشكلات نظام التطبيقات التقليدي، الذي يتطلب من المستخدم التنقل بين التطبيقات ذات التصميمات المعقدة لإنجاز المهام، وبدلًا من ذلك، يستخدم نموذج LAM الذكاء الاصطناعي لتحليل نية المستخدم وتنفيذ المهام المطلوبة دون الحاجة إلى أي تدخل من المستخدم.

وأوضح أن النموذج مدرب على تحليل واجهات التطبيقات المختلفة، عبر مختلف أنظمة التشغيل البرمجية، سواء للهواتف الذكية مثل: أندرويد و iOS، أو للحواسيب مثل: ويندوز، ولينكس، و macOS، ولذلك يمكنه التفاعل مع واجهات المستخدم الخاصة بالتطبيقات بشكل أقرب لتفاعل البشر معها.

رابعًا؛ ما المهام التي يمكن لهذا الجهاز إنجازها؟

لن يتمكن جهاز (Rabbit R1) الصغير من أن يحل محل هاتفك الذكي الآن بأي حال من الأحوال، إذ لن تتمكن من استخدامه لمشاهدة الأفلام أو اللعب بالألعاب، ولكنه مصمم لإنجاز المهام اليسيرة، إذ يتيح لك النظام الوصول إلى بوابة ويب تُسمى (Rabbit Hole)، وهي عبارة عن مركز سحابي يتيح لك تسجيل الدخول إلى خدماتك المتنوعة، وتمكين مزايا ووظائف مختلفة لجهاز (Rabbit R1) الخاص بك.

وقد قارن (ليو) الأمر بتسليم هاتفك إلى مساعد شخصي لإكمال مهمة ما، على سبيل المثال: يمكنه استدعاء سيارة أوبر لك، بمجرد إعطاء أمر صوتي مثل: “اطلب لي سيارة أوبر إلى مبنى إمباير ستيت”، سيستغرق الجهاز بضع ثوانٍ لتحليل طلبك، وعرض تفاصيل الرحلة في الشاشة.

علاوة على ذلك؛ قدم (ليو) خلال العرض التوضيحي لتقديم الجهاز عددًا من الأمثلة التي شرح خلالها كيفية عمل نموذج LAM الخاص بنظام rabbitOS، إذ طلب من المساعد الذكي أن ينظم رحلة لشخصين وطفل إلى باريس، فبحث المساعد عن حجوزات الطيران والفنادق التي تناسب تفضيلات (ليو)، الذي كان عليه فقط مراجعة تفاصيل العروض الظاهرة في الشاشة واختيار المناسب منها لإتمام عملية الحجز.

ويمكن لمستخدم جهاز (Rabbit R1) الإمساك به وهزه بقوة لتظهر لوحة مفاتيح رقمية في الشاشة تسمح بكتابة الاستفسار، كما يمكن استخدام الكاميرا لتفعيل وضع الرؤية الذي يسمح للجهاز بمعرفة ما يظهر أمام الكاميرا، وعندها يمكن للمستخدم طرح أي استفسار، أو توجيه أي أمر بشرط أن يكون متعلقًا بما يراه الجهاز، مثل: اقتراح وصفات طعام على حسب المكونات الموجودة في الثلاجة.

وأكد ليو أن الجهاز الجديد ليس بديلًا عن الهواتف الذكية، وإنما هو مجرد بداية لعصر ما بعد الهواتف والتطبيقات التقليدية؛ لأنه يقدم تجربة استخدام جديدة ومختلفة تمامًا قائمة على نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة.

هناك عدد متزايد من الأجهزة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتكون المساعد الذكي لك، مثل: جهاز (Humane AI Pin) الذي يسهل عليك الوصول إلى المعلومات التي تريدها، ولكن على عكس ذلك؛ يريد فريق شركة Rabbit أن يصبح جهازهم طريقتك للتفاعل مع العالم الرقمي.

خامسًا؛ السعر والتوّفر:

جهاز (Rabbit R1) متاح الآن للحجز السابق بسعر قدره 199 دولارًا، وستبدأ الشركة بتسليم أجهزة الدفعة الأولى منه في شهر مارس القادم، في حين ستبدأ بتسليم أجهزة الدفعة الرابعة المتاحة الآن للحجز للعملاء في شهر يونيو 2024.

إليك المواصفات الكاملة لجهاز Rabbit R1:

Rabbit R1 المعالج MediaTek MT6765؛ الثماني النوى، وبتردد أقصاه 2.3 جيجاهرتز. الشاشة شاشة تعمل باللمس من نوع LCD TFT يبلغ مقاسها 2.88 بوصة. ذاكرة الوصول العشوائي 4 جيجابايت. مساحة التخزين الداخلية 128 جيجابايت. الكاميرا كاميرا دوّارة بزاوية قدرها 360 درجة، تبلغ دقتها 8 ميجابكسل، يمكنها تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا، وبمعدل قدره 24 إطارًا في الثانية. البطارية 1000 ميلّي أمبير/ الساعة. نظام التشغيل rabbitOS. الاتصال البلوتوث 5.0. الواي فاي. شبكات المحمول من الجيل الرابع 4G/LTE عبر شريحة SIM. المنافذ منفذ USB-C. فتحة لبطاقة SIM. الأبعاد 78 × 78 × 13 مم. الوزن 115 جرامًا. السعر 199 دولارًا.