كل ما تريد معرفته عن Rabbit R1.. الجهاز الجديد الذي يغنيك عن الهاتف والتطبيقات

أثار جهاز (Rabbit R1) الجديد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ضجة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، وأعلنت شركة (Rabbit) الناشئة المطورة له أنها باعت الدفعة الأولى المكونة من 10 آلاف جهاز خلال 24 ساعة فقط من الكشف عنه.

كما صرحت الشركة يوم السبت الماضي أنها انتهت من بيع الدفعة الثالثة، ليكون إجمالي الأجهزة المبيعة حتى الآن 30 ألف جهاز خلال أربعة أيام فقط، كما فتحت الحجز للدفعة الرابعة عبر موقعها الإلكتروني، ومن المتوقع أن تبدأ الشركة بتسليم أجهزة الدفعة الرابعة للعملاء في يونيو 2024.

The third batch of 10,000 rabbit r1 devices has sold out. Pre-orders for the fourth batch are available now at https://t.co/R3sOtVWoJ5

Expected delivery date is June – July 2024. pic.twitter.com/jFHD9688W9

