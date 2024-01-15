سدايا تفتح باب التسجيل في معسكرات النماذج اللغوية الكبيرة في مرحلتها الثالثة

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) فتح باب التسجيل في المرحلة الثالثة من معسكرات النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) ابتداءً من اليوم، وحتى يوم 20 من يناير الجاري؛ بهدف تدريب 180 مواطنًا ومواطنة من الكوادر الوطنية في التخصصات التقنية في مجال النماذج اللغوية الكبيرة.

ويبدأ التدريب في المرحلة الثالثة يوم 28 من يناير الجاري، ويستمر لمدة 4 أسابيع يتعرف خلالها المتدربون عددًا من الموضوعات؛ منها: الشبكات العصبية، والتعلم العميق لبيانات الصور، وتقنيات التحسين لنماذج اللغة، مع استعراض النماذج اللغوية الكبيرة إضافة إلى تأهيلهم للحصول على شهادات احترافية في المجال.

شروط الالتحاق بمعسكرات LLM:

يشترط للالتحاق بمعسكرات LLM أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولديه إلمام بلغة البرمجة (بايثون)، ومعرفة بالإحصاء والرياضيات، فضلًا عن إجادة اللغة الإنجليزية.

ودعت سدايا الراغبين في الالتحاق بهذه المعسكرات إلى زيارة هذا الرابط لتسجيل بياناتهم.

#سدايا تفتح باب التسجيل في معسكرات النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) في مرحلتها الثالثة التي تستهدف المهتمين والمختصين في مجالات البيانات والتقنية. للتسجيل: https://t.co/NbfINfUils pic.twitter.com/sRDfSvfJQS — SDAIA (@SDAIA_SA) January 14, 2024

ويأتي إطلاق هذه المعسكرات في إطار جهود (سدايا) الرامية إلى تعزيز التوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الوطنية في هذه المجالات بما يضمن الارتقاء بالمملكة العربية السعودية إلى مصاف الدول الرائدة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي؛ بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.

معسكر بُنية المفاتيح العامة وشهادات المواقع الآمنة:

انطلق أمس أيضًا معسكر بُنية المفاتيح العامة وشهادات المواقع الآمنة المتخصص في مجال التصديق الرقمي، الذي أعلنته (سدايا) عبر أكاديميتها بالتعاون مع أكاديمية طويق، بهدف بناء قدرات الكوادر الوطنية الطموحة في هذا المجال، وفي إطار جهودها لتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن، حيث يستمر المعسكر لمدة شهر، ويعقد في مقر أكاديمية طويق.

وسيمنح المعسكر المتدربين والمتدربات اكتساب المعرفة حول المفاهيم المتعلقة بالتصديق الرقمي والقائمة على بنية المفاتيح العامة (PKI) ودورها في رفع مستوى الثقة والسلامة في التعاملات الرقمية، والمهارات المطلوبة لإدارة مراكز التصديق (CA) والشهادات الخاصة بها، بما يشمل: تعرّف شهادات المواقع الآمنة (SSL) ودورها في أمن البيانات، فضلًا عن معرفة المعايير والمتطلبات اللازمة للحصول على الاعترافات العالمية والآلية المتبعة للحفاظ عليها وفهمها.

انطلاق معسكر بُنية المفاتيح العامة وشهادات المواقع الآمنة في #سدايا؛ لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال التصديق الرقمي. pic.twitter.com/0XZFXgZffj — SDAIA (@SDAIA_SA) January 14, 2024