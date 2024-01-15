سامسونج تعتزم إطالة مدة التحديثات في هواتف جالاكسي S24

تعتزم شركة سامسونج إتاحة تحديثات النظام لهواتف جالاكسي S24 القادمة لمدة طويلة قد تصل إلى سبع سنوات، وفقًا لتسريبات أخيرة.

وتسير الشركة الكورية بذلك على خطى جوجل التي أعلنت حديثًا إمداد هواتف بكسل 8 بالتحديثات اللازمة لمدة سبع سنوات أيضًا من تاريخ إطلاقها، على أن يشمل ذلك تحديثات النظام السنوية والدورية، بالإضافة إلى التحديثات الأمنية.

وتشير التسريبات إلى أن سامسونج لن تكتفي فقط بتوفير التحديثات الأمنية، بل ستوفر أيضًا تحديثات أندرويد السنوية على مدار السنوات السبعة التالية لإطلاق هواتف جالاكسي S24 حتى عام 2031.

واستنادًا إلى تلك التسريبات، فإن هواتف سامسونج جالاكسي S24 قد تتلقى تحديثات أندرويد السنوية حتى نظام أندرويد 21.

ومن المنتظر أن تطلق سامسونج هواتفها الرائدة المنتظرة بنظام التشغيل أندرويد 14 بواجهة One UI 6.1 الخاصة بها التي ستحمل العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي.

ولم تؤكد سامسونج تلك المعلومات حتى الآن، إذ يُنتظر إعلان هواتف جالاكسي S24 بثلاثة إصدارات مختلفة خلال أيام في مؤتمر رسمي تعقده الشركة.

ومن المقرر أن تأتي هواتف جالاكسي S24 بأحدث المواصفات الفنية فيما يتعلق بالعتاد، ولذا من الطبيعي أن تحظى بأطول مدة ممكنة من الدعم بالتحديثات البرمجية.

وستساعد تلك السياسة الجديدة سامسونج في جذب المزيد من العملاء لاقتناء هواتفها الذكية من الفئة الراقية.

ومن الجدير بالذكر أن سياسة تحديثات سامسونج الحالية المُعلنة تتيح للهواتف الذكية أربع سنوات من التحديثات السنوية للنظام بالتوازي مع خمس سنوات من التحديثات الأمنية.