ريدمي تطلق سلسلة نوت 13 برو المزودة بتقنية 5G

طرحت ريدمي سلسلة نوت 13 برو المزودة بتقنية 5G عالميًا، وتحتوي المجموعة نموذجين هما نوت 13 برو ونوت 13 برو بلس.

ويتميز ريدمي نوت 13 برو بلس بشاشة من فئة CrystalRes AMOLED بقياس قدره 6.67 بوصات وبدقة قدرها 2712×1220 بكسل ومعدل تحديث قدره 120 هرتز وذروة سطوع قدرها 1800 شمعة في المتر المربع وهي محمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass.

ويدعم الهاتف Dolby Vision ويحمل شهادات من TÜV Rheinland لراحة العين، كما أنه يتمتع بتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.

ويعمل الجهاز بمعالج Dimensity 7200-Ultra من ميدياتيك، ويأتي مع 4 خيارات لذاكرة الوصول العشوائي ومساحة التخزين الداخلية، وهي 8 جيجابايت/256 جيجابايت أو 12 جيجابايت/256 جيجابايت أو 12 جيجابايت/512 جيجابايت أو 16 جيجابايت/512 جيجابايت.

وزودت ريدمي الجهاز ببطارية كبيرة بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع HyperCharge بقوة قدرها 120 واط، مع وجود شاحن بقوة قدرها 120 واط في العلبة وموصل USB-C.

ويأتي الجهاز بكاميرا ثلاثية، مع عدسة رئيسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة قدرها 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

وتشتمل مزايا الصوت على مكبرات صوت مزدوجة ودعم Dolby Atmos، مما يوفر تجربة صوت عالية الجودة. ويهتم الجهاز بالأمان من خلال مستشعر بصمة الإصبع الموجود تحت الشاشة وميزة فتح القفل بالوجه بالذكاء الاصطناعي.

وتغطي خيارات الاتصال اللاسلكية بطاقة اتصال مزدوجة (شريحة نانو + شريحة نانو أو شريحة نانو + شريحة eSIM)، و Wi-Fi 6، و Bluetooth 5.3، و NFC، و IR Blaster.

ويأتي نوت 13 برو مزودًا بشاشة من نوع CrystalRes AMOLED بقياس قدره 6.67 بوصات وبدقة قدرها 2712×1220 بكسل ومعدل تحديث قدره 120 هرتز وذروة سطوع قدرها 1800 شمعة في المتر المربع وهي محمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass.

ويدعم الهاتف Dolby Vision ويحمل شهادات من TÜV Rheinland لراحة العين، كما أنه يتمتع بتصنيف IP54 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء.

ويعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 7s Gen 2 من كوالكوم، ويأتي مع 3 خيارات لذاكرة الوصول العشوائي ومساحة التخزين الداخلية، وهي 8 جيجابايت/256 جيجابايت أو 12 جيجابايت/256 جيجابايت أو 12 جيجابايت/512 جيجابايت.

وزودت ريدمي الجهاز ببطارية كبيرة بسعة قدرها 5100 ميلي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة قدرها 67 واط، مع وجود شاحن في العلبة وموصل USB-C.

ويأتي الجهاز بكاميرا ثلاثية، مع عدسة رئيسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة قدرها 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

وتشتمل مزايا الصوت على مكبرات صوت مزدوجة ودعم Dolby Atmos، مما يوفر تجربة صوت عالية الجودة. ويهتم الجهاز بالأمان من خلال مستشعر بصمة الإصبع الموجود تحت الشاشة وميزة فتح القفل بالوجه بالذكاء الاصطناعي.

وتغطي خيارات الاتصال اللاسلكية بطاقة اتصال مزدوجة (شريحة نانو + شريحة نانو أو شريحة نانو + شريحة eSIM)، وشبكة لاسلكية مزدوجة النطاق، و Bluetooth 5.2، و NFC، و IR Blaster.

ويتوفر هاتف نوت 13 برو بلس بسعر يبدأ من 400 دولار لنسخة 8 جيجابايت/256 جيجابايت، في حين يتوفر هاتف نوت 13 برو بسعر يبدأ من 300 دولار لنسخة 8 جيجابايت/256 جيجابايت.