ريدمي تطلق سلسلة نوت 13 المزودة بتقنية 4G

طرحت شاومي سلسلة ريدمي نوت 13 المزودة بتقنية 4G عالميًا، وتضيف المجموعة جهازين آخرين ليصل العدد الإجمالي إلى خمسة.

وتحصل السلسلة على جهازين يعملان بتقنية 4G فقط، هما نوت 13 ونوت 13 برو. ويتشابه هذان الهاتفان تقريبًا مع نظيريهما العاملين بتقنية 5G، إذ تعد الشرائح بمنزلة الفرق الرئيسي.

ويتميز نوت 13 ونوت 13 برو العاملان بتقنية 4G بشاشة من فئة AMOLED بقياس قدره 6.67 بوصات وبدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

وتحصل الشاشة ضمن نوت 13 على ذروة سطوع قدرها 1800 شمعة في المتر المربع، وهي محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 3.

في حين أن الشاشة الموجودة ضمن نوت 13 برو تحصل على حماية Corning Gorilla Glass 5، مع ذروة سطوع قدرها 1300 شمعة في المتر المربع.

ويحتوي نوت 13 شريحة Snapdragon 685 من كوالكوم بدلًا من شريحة Helio G99-Ultra من ميدياتك الموجودة داخل نوت 13 برو.

ويستخدم كلاهما ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2، مع واجهة المستخدم MIUI 14 المستندة إلى أندرويد 13.

وزودت ريدمي الهاتفين بكاميرا ثلاثية، مع عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة قدرها 2 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

وتأتي العدسة الرئيسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل في نوت 13 برو، في حين يحتوي نوت 13 عدسة رئيسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل.

ويأتي كلاهما مزودًا بمنفذ لسماعة الرأس، ومكبرات صوت مزدوجة مدعومة بتقنية Dolby Atmos، وفتحة بطاقة MicroSD، ومستشعر بصمات الأصابع الموجود تحت الشاشة، كما أنهما مقاومان للغبار والرذاذ وفقًا لمعيار IP54.

وزودت ريدمي الهاتفين ببطارية بقوة قدرها 5000 ميلي أمبير، وتدعم هذه البطارية الشحن السريع بقوة قدرها 67 واطًا في نوت 13 برو، في حين تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 33 واطًا في نوت 13.

ويبدأ سعر نوت 13 من 180 دولارًا لنسخة 6 جيجابايت/128 جيجابايت، كما يأتي الجهاز بنسخة 8 جيجابايت/128 جيجابايت ونسخة 8 جيجابايت/256 جيجابايت.

في حين يبدأ سعر نوت 13 برو من 250 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت/256 جيجابايت، كما يأتي الجهاز بنسخة 12 جيجابايت/512 جيجابايت.