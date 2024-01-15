روسيا تستعد لإطلاق نسختها من ويكيبيديا

ذكرت تقارير إعلامية روسية أن الإطلاق الشامل لرويكي Ruwiki، النسخة الروسية من موسوعة ويكيبيديا الشهيرة عبر الإنترنت، قد يحدث اليوم الاثنين.

وأوضحت صحيفة كوميرسانت اليومية أن الاختبار التجريبي المحدود للجمهور قد بدأ في منتصف عام 2023، ويقال إن عدد المقالات في رويكي أكبر من عدد المقالات باللغة الروسية في ويكيبيديا.

وقالت روسيا إنها لا تخطط بعد لحجب ويكيبيديا، التي تعد مصدرًا من مصادر المعلومات المستقلة القليلة الباقية في روسيا منذ تكثيف حملة القمع الحكومية على المحتوى بعد غزو موسكو لأوكرانيا في شهر فبراير 2022.

وفرضت المحاكم الروسية على الموسوعة الإلكترونية سلسلة من الغرامات بسبب المحتوى المتعلق بأوكرانيا منذ ذلك الحين.

ووافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على منصات بديلة جديدة لويكيبيديا في شهر مايو 2022، وفقًا لوسائل الإعلام الروسية.

وذكرت صحيفة إزفستيا في الأسبوع الماضي نقلًا عن الخدمة الصحفية لرويكي أن المقالات التي حظيت بالعدد الكبير من القراءة خلال مرحلة الاختبار التجريبي تضمنت قائمة الوفيات في عام 2023، وتصعيد الصراع العربي الإسرائيلي، والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت صحيفة إزفستيا أن المستخدم العادي يقضي أكثر من ست دقائق ضمن الموقع، وكان متوسط عمق المشاهدة أكثر من خمس صفحات في المرحلة التجريبية، مما يدل على اهتمام المستخدم وتفاعله مع المنصة الجديدة.

وقالت صحيفة كوميرسانت اليومية إن مؤسسي رويكي لم يكشفوا عن تكلفة المشروع أو أسماء المستثمرين في الموقع.

ويعد إطلاق رويكي جزءًا من جهود روسيا المتزايدة لفرض سيطرة كبرى على الإنترنت داخل حدودها.

وكانت مبادرة إنشاء نسخة روسية من ويكيبيديا تتطور منذ بعض الوقت، إذ خصصت الحكومة موارد وأموالًا كبيرة لتطوير منصة تتوافق بشكل وثيق مع وجهات نظر الدولة ورواياتها.

وأثار إنشاء رويكي مخاوف من الرقابة المحتملة ونشر الدعاية الحكومية، مع أنها تعد خطوة نحو تقديم مصدر دقيق وملائم محليًا للمتحدثين باللغة الروسية.

ويجادل النقاد بأنه يمكن استخدام المنصة بصفتها أداة للتحكم والتلاعب بالمعلومات التي يمكن للمواطنين الروس الوصول إليها.

ويسلط الكشف عن ويكيبيديا الروسية الضوء على مسألة السيادة الرقمية، إذ تسعى الدول جاهدة إلى السيطرة والتأثير في المعلومات المتاحة لمواطنيها عبر الإنترنت.