حدث Galaxy Unpacked 2024 القادم.. إليك ما ستعلنه سامسونج مع هواتف Galaxy S24

تستعد شركة سامسونج للكشف عن مجموعة من منتجاتها الجديدة في حدث Galaxy Unpacked 2024 الذي سيقام في كاليفورنيا في تاريخ 17 من يناير الجاري، ويمكن لأي شخص مشاهدته على موقع سامسونج الرسمي وقناتها الرسمية في منصة يوتيوب.

من المؤكد أن تعلن سامسونج في هذا الحدث هواتفها الرائدة من سلسلة S، وهي: Galaxy S24 و S24 Plus و S24 Ultra، وهناك الكثير من التوقعات حول المواصفات والمزايا الجديدة التي ستدعمها هواتف Galaxy S24 القادمة، وأبرزها: مزايا الذكاء الاصطناعي التي ستعزز تجربة الاستخدام بنحو كبير.

وبالإضافة إلى سلسلة هواتف Galaxy S24، من المتوقع أن تُعلن سامسونج بعض المنتجات الجديدة الأخرى والتحديثات، وسنذكر منها ما يلي:

1- تحديث واجهة المُستخدم One UI 6.1:

من المتوقع أن تعلن سامسونج في حدث Galaxy Unpacked تحديث واجهة المستخدم الخاصة بهواتفها One UI 6.1، التي ستتضمن مجموعة متنوعة من المزايا الجديدة، ومن المُتوقع أن تركز سامسونج في مزايا الذكاء الاصطناعي بنحو خاص.

ومن المزايا المُتوقع إضافتها إلى هذا التحديث:

إمكانية إنشاء الخلفيات بالذكاء الاصطناعي.

القدرة على نقل العناصر من صورة إلى صورة أخرى.

مزية توسيع الصور.

الترجمة الفورية للمكالمات.

مزية التركيز الصوتي لتوضيح صوت المكالمات.

مزية حماية البطارية (Battery protection).

ولتتعرف جميع التفاصيل الخاصة بهذه المزايا، يمكنك الاطلاع على مقال: “تحديث One UI 6.1 القادم.. إليك أبرز المزايا المتوقعة وتاريخ الإصدار“.

2- المساعد الذكي Galaxy AI:

ركزت سامسونج في حملتها الإعلانية لحدثها السنوي (Galaxy Unpacked 2024) على عبارة (Galaxy AI is coming) للإشارة إلى المساعد الذكي (Galaxy AI) الذي سيقدم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي إلى هواتف سامسونج جالاكسي.

وكانت الشركة قد كشفت في نهاية عام 2023 عن المساعد الذكي (Galaxy AI) الذي طورته بنفسها، وكشفت أيضًا عن مزية واحدة من المزايا التي سيقدمها إلى هواتف سامسونج جالاكسي، وهي: مزية الترجمة الفورية للمكالمات (AI Live Translate Call)، التي ستسهّل إجراء المكالمات مع الأشخاص الذين يتحدثون لغات أجنبية. ومن المؤكد أن سامسونج ستعلن المزيد من التفاصيل عن المساعد الذكي Galaxy AI في حدثها القادم.

3- الخاتم الذكي Galaxy Ring:

ذكر موقع The Elec الإخباري الكوري في شهر يوليو 2023 أن شركة سامسونج بدأت بتطوير جهاز ذكي جديد قابل للارتداء، وهو عبارة عن خاتم يُلبس في إصبع اليد، وسيحمل اسم (Galaxy Ring).

انتشرت العديد من الشائعات حول إمكانيات الخاتم الذكي؛ إذ أشارت بعضها إلى أنه قادر على التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية، بالإضافة إلى أنه سيحتوي على مستشعرات PPG و ECG لتتبع معدل ضربات القلب وعدم انتظام ضربات القلب وضغط الدم.

من المتوقع أن تعلن سامسونج هذا الخاتم الذكي في حدث Galaxy Unpacked 2024 وتطلقه في وقت لاحق من هذا العام، أو في مطلع عام 2025.

4- جهاز تتبع اللياقة البدنية Galaxy Fit3:

أطلقت سامسونج جهاز تتبع اللياقة البدنية Galaxy Fit 2 في عام 2020، ولم تطلق الشركة بعد ذلك طرازًا جديدًا. لكن في شهر ديسمبر 2023، أضيف إلى موقع Bluetooth SIG جهاز جديد لتتبع اللياقة البدنية من سامسونج يسمى (Samsung Galaxy Fit3). وأظهرت التسريبات أن Galaxy Fit3 سيحتوي على شاشة من نوع AMOLED أوسع من شاشة طراز Fit 2، وسيحتوي على بطارية بسعة أكبر من سعة بطارية طراز Fit 2. وقد تُعلن سامسونج هذا الطراز الجديد في حدث Galaxy Unpacked القادم بعد عدّة أيام.

5- سماعات Galaxy Buds 3:

أطلقت سامسونج سماعات Galaxy Buds 2 في عام 2021، وفي عام 2022 أطلقت سماعات Galaxy Buds 2 Pro، وقد تكشف الشركة عن الإصدار الجديد Galaxy Buds 3 في حدث Galaxy Unpacked أو في وقت لاحق من هذا العام.