إطلاق خدمة الرمز الإلكتروني الموحد للمنشآت التجارية في السعودية

أطلق المركز السعودي للأعمال الاقتصادية خدمة رقمية جديدة تُسمى (الرمز الإلكتروني الموحد)، بهدف توفير أحدث بيانات المنشآت في شكل إلكتروني ﻋﺒﺮ رﻣﺰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ (QR Code)، مما يخفف العبء عن أصحاب الأعمال والمستهلكين.

كما تعالج هذه الخدمة ظاهرة التشوه البصري التي تحدث نتيجة إلزام المنشآت بعرض شهادات بياناتها الرئيسة في مقراتها وفروعها، مما يقلل الوقت المستغرق في عمليات الرقابة والتفتيش.

وتشمل الخدمة في مرحلتها الأولى ربط بيانات السجلات التجارية، والتراخيص البلدية، والشهادات الضريبية، وتصاريح الدفاع المدني بالرمز الإلكتروني الموحد، على أن تشمل المرحلة اللاحقة كافة البيانات والتراخيص التشغيلية.

وقد طور المركز السعودي للأعمال الاقتصادية خدمة (الرمز الإلكتروني الموحد) بالتعاون مع وزارتي التجارة والشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمديرية العامة للدفاع المدني.

وأشار معالي الدكتور ماجد القصبي؛ وزير التجارة السعودي إلى أن هذه الخدمة تمكن المستهلكين من الوصول إلى أحدث بيانات المنشآت من خلال وثيقة موحدة، بدلًا من تعدد تصاريح وشهادات الجهات الحكومية المعروضة في المنشأة؛ للإسهام في تعزيز موثوقية البيانات ودقتها ومعالجة ظاهرة التشوه البصري.

إطلاق المركز السعودي للأعمال خدمة #الرمز_الإلكتروني_الموحد لتمكين الوصول بشكل إلكتروني لبيانات المنشآت التجارية، عبر وثيقة موحدة بدلاً من تعدد عرض وثائق الجهات الحكومية المعروضة في المنشأة؛ وذلك للإسهام في تعزيز موثوقية ودقة البيانات ومعالجة ظاهرة التشوه البصري. https://t.co/dwJcjZBif6 — ماجد عبدالله القصبي (@malkassabi) January 14, 2024

أهم مزايا خدمة الرمز الإلكتروني الموحد:

سهولة التحقق الفوري من دقة بيانات المنشآت من خلال وثيقة إلكترونية موحدة.

تقليل الوقت المستغرق في عمليات الرقابة والتفتيش.

تعزيز شفافية قطاع الأعمال من خلال إتاحة وصول المستهلكين إلى وثائق وشهادات المنشأة بشكل إلكتروني.

ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻣﺰ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ:

يمكن لأصحاب الأعمال الحصول على الخدمة بشكل ميسر من خلال منصة الأعمال التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية عبر هذا الرابط.

الجدير بالذكر أن المركز السعودي للأعمال يقدم أكثر من 750 خدمة من خلال فروعه المنتشرة في 17 مدينة حول المملكة، ويؤدي المركز عددًا من الأدوار؛ بهدف تسهيل بدء الأعمال الاقتصادية في المملكة، وأبرزها اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها، وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصارًا وأقل تكلفة.

تعرف على مميزات #الرمز_الإلكتروني_الموحد وخطوات استخراجه. — المركز السعودي للأعمال (@BCgov_sa) January 14, 2024