أستاذ في جامعة أبوظبي يحصل على براءة اختراع أمريكية في مجال التكنولوجيا الكمية

حصل الدكتور منتصر قسايمة، نائب مدير جامعة أبوظبي المشارك للأبحاث والتطوير الأكاديمي، وأستاذ الهندسة الكهربائية في الجامعة، على براءة اختراع في مجال التكنولوجيا الكمية من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO)، في خطوة تعكس التميز المستمر لجامعة أبوظبي في مجال البحث العلمي والابتكار.

وتهدف براءة الاختراع التي تحمل عنوان: (نظام نقل الموجات الميكرويفية الدقيقة باستخدام دليل موجي غير مبرد) إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال الاتصالات الكمية.

ويمتاز الاختراع بإمكانية تعزيز كفاءة وموثوقية الحوسبة الكمية، كما أنه يملك القدرة على إحداث ثورة في التطبيقات العملية عبر مختلف القطاعات الصناعية، وسيمهد الطريق نحو طرح الحواسيب الكمية المعيارية الفائقة القدرة على احتواء آلاف أو ملايين الكيوبتات.

بالإضافة إلى ذلك، ستوفر براءة الاختراع لطلبة جامعة أبوظبي الفرصة لتطوير معارفهم في قطاع التكنولوجيا المتقدمة وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتفوق في مجالات البحث العلمي والابتكار في حياتهم المهنية.

تساهم أبحاث الدكتور قسايمة في التطوير الفعال للحسابات الكمية من خلال ربط العقد الكمية المنفصلة بإشارات متماسكة. وقدم البحث اكتشافات مهمة تؤكد أهمية تقليل مستويات الضجيج باستخدام التضخيم الأولي المبرد والتحفيز الكهرومغناطيسي، مما يمكن من تحقيق التفوق الكمي وقابلية التوسع، وتعزيز الكفاءة من حيث التكلفة.

ويتماشى هذا الإنجاز في نقل الموجات الكمية مع الأهداف الإستراتيجية لجامعة أبوظبي لتحقيق الريادة في ثقافة الابتكار، التي تتناغم مع مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة العالمية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، ويسهم هذا الإنجاز العلمي في تعزيز الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز التنويع الاقتصادي، فضلًا عن تطوير قوى العمل التي تمتاز بالمهارة والقدرات والإمكانيات المتقدمة.

