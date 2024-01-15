آبل قد توفر وحدات تحكم للألعاب مع نظارة فيجين برو

أعلنت آبل رسميًا أن نظارة الواقع المختلط التي طال انتظارها، فيجين برو Vision Pro، من المقرر أن تصل إلى جميع متاجرها في الولايات المتحدة والموقع الرسمي في الثاني من شهر فبراير، مع بدء الطلبات الأولية بتاريخ 19 يناير.

وتظهر المزيد من التفاصيل بخصوص المنتج مع اقتراب موعد الإطلاق، مما يكشف عن الحلول التفاعلية المبتكرة التي تخبئها الشركة لمطوري الألعاب.

ووفقًا لتقارير جديدة، تقدم آبل حلين تفاعليين لمطوري الألعاب في نظارة الرأس فيجين برو.

ويتضمن الحل الأول تجربة لعب كاملة من خلال الإيماءات، مما يسمح للمستخدمين بمحاكاة لمس الأزرار الافتراضية من خلال التعليقات الصوتية.

ويوفر الخيار الثاني التوافق الكامل مع وحدة التحكم من نوع جويستيك (عصا التحكم)، مما يتيح للمستخدمين استخدام الأزرار وتتبع الجهاز بصريًا وتحريكه بدرجة من الحرية.

ويتشابه حل وحدة التحكم من نوع جويستيك (عصا التحكم) هذا مع حل وحدة التحكم من نوع جويستيك (عصا التحكم) الموجود في نظارة PS VR.

وفي حين أن الشكل الدقيق لوحدة التحكم من نوع جويستيك (عصا التحكم) لنظارة فيجين برو من آبل لا يزال غير واضح، فقد عرضت العروض التوضيحية طرق التحكم باستخدام التحكم بالعين، وعمليات الاختيار بالإصبع، والتواصل الصوتي مع سيري.

وتجدر الإشارة إلى أن طريقة التحكم هذه قد تفتقر إلى بعض الدقة، وخاصة للألعاب التي تتطلب سرعات استجابة عالية.

وكشفت آبل النقاب عن نظارة الرأس فيجين برو أول مرة في مؤتمر المطورين العالمي في شهر يونيو من العام السابق، بسعر قدره 3500 دولار.

وتتميز نظارة الرأس بدقة قدرها 4K لكل عين، مما يسمح للمستخدمين بالتبديل بين أوضاع الواقع المعزز والواقع الافتراضي باستخدام المقبض الموجود ضمن الجهة الجانبية من الشاشة.

وتعالج نظارة الرأس البيانات من أجهزة الاستشعار والكاميرات والميكروفونات المدمجة، وهي مدعومة بشريحة M2 وشريحة R1 الجديدة.

ومع دخول آبل سوق الواقع المختلط، من المتوقع أن تقدم فيجين برو تجربة فريدة وغامرة، تجمع بين التكنولوجيا المتطورة وحلول الألعاب التفاعلية.