آبل تخفض أسعار آيفون في الصين وسط مخاوف الطلب

تقدم آبل تخفيضات نادرة على أسعار أجهزة آيفون في الصين، مما يخفض أسعار التجزئة بمقدار 500 يوان (نحو 70 دولارًا) وسط ضغوط تنافسية متزايدة في السوق الكبرى للهواتف الذكية في العالم.

وأظهر موقع الشركة الإلكتروني الصيني اليوم الاثنين أن شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة خفضت أسعار بعض أجهزة آيفون بمقدار 5 في المئة.

ويقدم تجار التجزئة الخارجيون في الصين أحيانًا تخفيضات على أجهزة آيفون خلال أوقات العطلات، مع أنه من النادر جدًا أن تفعل آبل ذلك عبر قناتها للبيع بالتجزئة.

ويستمر العرض الترويجي المحدود المدة، الذي يُطلق عليه اسم حدث السنة القمرية الجديدة، من 18 يناير إلى 21 يناير في المدة التي تسبق العطلة في منتصف شهر فبراير.

وتعاني مبيعات سلسلة آيفون 15 من تراجع كبير في الصين مقارنةً بمبيعات السلاسل السابقة. ويقدم المنافسون المحليون نماذج تنافسية، مثل هواوي وشاومي.

وقالت مصادر لوكالة رويترز إن بعض الشركات والإدارات الحكومية تحد من استخدام الموظفين لأجهزة آبل، مما يعكس القيود التي فرضتها الحكومة الأمريكية على التطبيقات الصينية لأسباب أمنية.

وقال المحللون إن مبيعات آيفون الصينية انخفضت بمقدار 30 في المئة في الأسبوع الأول من عام 2024 مقارنةً بالمدة نفسها من العام السابق، وذلك بعد أن انخفضت بمقدار 3 في المئة طوال عام 2023 بأكمله.

ويتوقع المحللون أن تزداد صعوبة المشهد التنافسي هذا العام. ولم تخفض آبل أسعار أجهزة آيفون الحديثة منذ سنوات.

وتأتي التخفيضات بعد أن فاجأت السوق بعدم رفع أسعار سلسلة آيفون 15 عند إطلاقها في شهر سبتمبر.

وخفضت منصات التسوق عبر الإنترنت، مثل Pinduoduo، أسعار آيفون 15 وآيفون 15 برو بنسبة قدرها 16 في المئة منذ بداية العام.

وقالت نيكول بينج، نائبة رئيس شركة كاناليس لأبحاث السوق، إن التخفيضات لم تكن مفاجئة لأن آبل تتعرض لضغوط لتعزيز المبيعات على مستوى العالم، وخاصة في الصين، وسط منافسة شديدة وإحجام متزايد من محبي آبل عن الترقية.

وأضافت بينج: “من الواضح أن هواوي تعود، وقد يعود بعض المستهلكين الصينيين إلى استخدام أجهزة هواوي بدافع الوطنية”.

وتتوقع كاناليس أن تظل مبيعات آبل هذا العام ثابتة في جميع أنحاء العالم، في حين قد تعاني من انخفاض طفيف في الصين.