آبل تخطط لطرح نظارة فيجين برو بكميات محدودة

تعتزم شركة آبل طرح نظارة الواقع المختلط الجديدة الخاصة بها “فيجين برو” في البداية بكميات محدودة تتراوح بين 60 و 80 ألف وحدة، وفقًا لما ذكره المحلل الشهير المهتم بشؤون الشركة Ming-Chi Kuo.

ومع أن الكميات التي ستُتاح من النظارة قد تكون محدودة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن آبل قد تتمكن من بيعها على نحو سريع بفضل الابتكارات التقنية الجديدة وتجربة المستخدم الفريدة التي تقدمها، كما أن سعرها المرتفع الذي يبدأ من 3500 دولارٍ أمريكي قد لا يمنع عملاء الشركة من شرائها.

وأكد Kuo أن مواصفات العتاد والبرمجيات الخاصة بنظارة آبل “فيجين برو” Vision Pro تفوق معايير الأجهزة التقليدية المتاحة في الأسواق، وتطرح آبل الإصدار الأول من “فيجين برو” كإصدار تجريبي يقيس استجابة عملائها لذلك المنتج الجديد.

وتبدو الشحنة الأولية للنظارة صغيرة نسبيًا، إذ تقدر قيمتها بنحو 278 مليون دولار أمريكي، لكن يُتوقع أيضًا أن تتمكن آبل من جني عائدات أخرى من مبيعات الملحقات، حيث ستطرح آبل أيضًا بالتعاون مع شركة ZEISS للبصريات عدسات خاصة بأسعار تتراوح بين 100 و 150 دولارًا أمريكيًا لتسهيل استخدام المنتج للأشخاص الذين يرتدون النظارات الطبية أو الذين لديهم مشاكل في الرؤية.

ويتوقع أن تتمكن آبل من شحن نحو 500 ألف وحدة من نظارتها الجديدة خلال عام 2024، على أن يصدر الجيل الثاني منها بحلول عام 2027.

ومن الجدير بالذكر أن تقارير سابقة أشارت إلى أن آبل تعمل أيضًا على تطوير إصدار آخر من النظارة بسعر أرخص من الإصدار الأول لاستهداف شريحة واسعة من العملاء، وقد يتوفر ذلك الإصدار بحلول عام 2025 المقبل.

ومن المقرر بدء طرح النظارة في الأسواق مطلع شهر فبراير/ شباط المقبل.