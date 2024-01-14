OpenAI: مئات الشركات تعتمد على ChatGPT

نشرت OpenAI بعض المعلومات الأساسية التي تشير إلى أن اشتراك ChatGPT for Enterprise بدأ بداية قوية.

واكتسب ChatGPT for Enterprise منذ إطلاقه أول مرة في أواخر شهر أغسطس 2023 260 عميلًا تجاريًا مع أكثر من 150 ألف مستخدم متميز، وفقًا للمعلومات الجديدة التي قدمتها الشركة إلى وكالة بلومبرغ.

ويختلف سعر الاشتراك في ChatGPT for Enterprise من عميل إلى آخر بناءً على احتياجات كل عميل، ولا تكشف OpenAI علنًا عن السعر ضمن موقعها الإلكتروني.

وكشف أحد مستخدمي منصة ريديت أن الاشتراك يبلغ 60 دولارًا لكل مستخدم، مما يعني أنه يوفر للشركة إيرادات مقدارها 9 ملايين دولار شهريًا مقابل 150 ألف مستخدم.

ويعد هذا مبلغًا كبيرًا لأي منتَج جديد بعد أربعة أشهر من إطلاقه، مع أنه يشكل جزءًا صغيرًا من إجمالي الإيرادات السنوية لشركة OpenAI البالغة 1.6 مليار دولار، وفقًا لموقع The Information.

ولم تقدم OpenAI قائمة كاملة بالعملاء إلى وكالة بلومبرغ، مع أنها، في التدوينة التي أعلنت فيها اشتراك ChatGPT Team الجديد، كشفت عن مجموعة مختارة من عملائها، ومنهم: Block و Canva و Carlyle و The Estée Lauder Companies و PwC و Zapier.

وتشير حقيقة نشر OpenAI للرقم إلى وجود طلب كبير من الشركات لروبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي المدعومة بالنماذج اللغوية الكبيرة.

ويأتي ذلك في ظل إعراب بعض الشركات عن مخاوفها بخصوص استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي ونشرها بسبب الهلوسة والمشكلات التنظيمية والخصوصية والحوكمة، فضلًا عن حماية بيانات الشركة.

ويشير هذا أيضًا إلى أن صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات ما زالوا على استعداد لتبني تقنية OpenAI بغض النظر عن الخلافات القيادية في أواخر العام الماضي وظهور النماذج اللغوية الكبيرة المفتوحة المصدر القوية، مثل Llama 2 و Mixtral.

ويعد هذا الأمر منطقيًا نظرًا إلى أن النماذج اللغوية الكبيرة المفتوحة المصدر تحتاج إلى المزيد من العمل من جانب المستخدم لتجهيزها وتشغيلها، ناهيك عن الصيانة والضبط والحماية وما إلى ذلك، دون وجود القدر نفسه من خطط الدعم المضمنة التي توفرها OpenAI.