يُعدّ حاسوبا HP Spectre x360 14 و Dell XPS 14 من أبرز الحواسيب المحمولة التي أُعلنت في معرض CES 2024. وقد أضافت شركتا HP و Dell العديد من التحسينات القوية إلى حواسيبها الجديدة التي تعمل بمعالجات Core Ultra الجديدة من إنتل، التي تدعم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي، وتَعد بتحسينات في الأداء وعمر البطارية.

يمتاز حاسوبا Dell XPS 14 و HP Spectre x360 14 بالتصميم الأنيق، ويتمتعان بقوة الأداء، وكلاهما ملائمان لأداء المهام الكثيفة.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها كلا الحاسوبين، سنقدم فيما يلي مقارنة بين حاسوبي Dell XPS 14 و HP Spectre x360 14:

التصميم:

يأتي حاسوب Dell XPS 14 بالتصميم ذاته لطراز XPS 13 Plus، ويأتي في هيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج، ويحيط بشاشته إطار رفيع جدًا. ويمتاز هذا الحاسوب بالوزن الخفيف، ويضم لوحة مفاتيح واسعة ومريحة، وتتضمن إضاءة LED لتسهيل استخدامها في ظروف الإضاءة المنخفضة، كما يضم لوحة تتبع مخفية في منتصف مسند المعصم المغطى بطبقة زجاجية.

يحتوي هذا الحاسوب على مقبس لسماعة الرأس بمقاس قدره 3.5 ملم، وثلاثة منافذ من نوع Thunderbolt 4، وفتحة لبطاقة الذاكرة الخارجية microSD

أما حاسوب HP Spectre x360 14 فيأتي بتصميم مشابه لتصميم الطراز السابق (Spectre x360 13.5)، لكنه يضم شاشة أكبر بمقدار يبلغ نصف بوصة ويأتي في هيكل أوسع قليلًا من الطراز السابق.

يتوفر هذا الحاسوب بثلاثة ألوان، هي: الأسود (Nightfall black)، والأزرق (Slate blue)، والفضي (Sahara Silver) ويحتوي على منفذين من نوع (Thunderbolt 4)، ومقبس لسماعة الرأس بمقاس قدره 3.5 ملم.

يأتي حاسوب Spectre x360 14 في هيكل أضيق وأرق وأخف وزنًا من حاسوب XPS 14. وهو مصنوع من الألمنيوم مثل حاسوب XPS 14، وكلاهما يتمتعان بالمتانة وجودة التصنيع.

الشاشة:

يتوفر من حاسوب Dell XPS 14 إصدار يضم شاشة بقياس قدره 14.5 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 1920 × 1200 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا. أما الإصدار الثاني فيضم شاشة بالحجم نفسه، من نوع (OLED)، وتمتاز بدقة قدرها 2000 × 3200 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

أما حاسوب HP Spectre x360 14 فيضم شاشة من نوع (OLED)، بقياس قدره 14 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 1800 × 2880 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

المعالج والأداء:

يعمل حاسوبا Dell XPS 14 و HP Spectre x360 14 بمعالجات Core Ultra الجديدة من إنتل، التي تُحسّن أداة الحواسيب بنحو كبير، وتقلل استهلاك الطاقة وتدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، لكنهما يعملان بطرز مختلفة من هذه المعالجات.

إذ يعمل حاسوب Dell XPS 14 بمعالج (Intel Core Ultra 7 155H) أو معالج (Intel Core Ultra 7 165H)، ويضم شريحة لمعالجة الرسومات من نوع (Intel Arc) أو (Nvidia GeForce RTX 4050)، ويتوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، هي: 16 أو 32 أو 64 جيجابايت، وبأربعة خيارات من سعة قرص التخزين الذي يأتي من نوع SSD، هي: 512 جيجابايت، أو واحد أو 2 أو 4 تيرابايت.

أما حاسوب HP Spectre x360 14 فيعمل بمعالج (Intel Core Ultra 5 125H) أو معالج (Intel Core Ultra 7 155H)، ويضم شريحة لمعالجة الرسومات من نوع (Intel Arc graphics)، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 16 أو 32 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من سعة قرص التخزين الذي يأتي من نوع SSD، هي: 512 جيجابايت، أو واحد أو 2 تيرابايت.

يعمل حاسوبا Dell XPS 14 و HP Spectre x360 14 بنظام التشغيل ويندوز 11، وكلاهما يدعمان شبكات الواي فاي 6E، وتقنية البلوتوث 5.3، ويتوفر من حاسوب HP Spectre x360 14 طراز يدعم شبكات الواي فاي 7 وتقنية البلوتوث 5.4.

السعر:

سيتوفر حاسوبا Dell XPS 14 و HP Spectre x360 14 قريبًا في الأسواق، وسيُباع حاسوب Dell XPS 14 بسعر يبدأ من 1700 دولار، أما حاسوب HP Spectre x360 14 فسيُباع بسعر يبدأ من 1650 دولارًا.