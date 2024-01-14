+Redmi Note 13 Pro هو أحدث هاتف في سلسلة هواتف Redmi Note من شاومي التي تمتاز بشعبية واسعة لما تحويه من مزايا قوية، وبسبب سعرها غير المرتفع.

يأتي هاتف +Redmi Note 13 Pro مع تحديثات في جوانب متعددة مقارنةً بالطراز السابق، ويُعدّ أغلى هاتف في سلسلة Redmi Note حتى الآن. ومقابل هذه الزيادة في السعر ستحصل على مزايا قوية، وأبرزها: الشاشة المنحنية التي تضيفها شاومي أول مرة إلى هاتف من سلسلة Redmi Note، وتأتي الشاشة محمية بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus، ويمتاز هذا الهاتف بأنه يدعم مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68. بالإضافة إلى ذلك، يضم كاميرا رئيسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وتدعم بطاريته الشحن الفائق السرعة بقدرة تبلغ 120 واطًا.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف شاومي +Redmi Note 13 Pro الجديد:

التصميم:

غيّرت شاومي بعض الأشياء فيما يتعلق بتصميم هاتف +Redmi Note 13 Pro مقارنةً بالطرز السابقة، إذ يُعدّ هاتف +Redmi Note 13 Pro أول هاتف من Redmi يمتاز بشاشة منحنية.

بالإضافة إلى ذلك، تظهر عدسات الكاميرات الخلفية في الجهة الخلفية بنحو بارز ولافت للنظر، وكل عدسة محاطة بإطار منفصل، على عكس الطراز السابق +Redmi Note 12 Pro الذي يضم إطارًا بارزًا يحيط بجميع العدسات الخلفية.

يتوفر هاتف +Redmi Note 13 Pro بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والبنفسجي، ويأتي مع إطار مصنوع من الألمنيوم، والجهة الخلفية مغطاة بالزجاج أو الجلد النباتي؛ إذ يتضمن الطراز الذي يأتي باللون البنفسجي جهة خلفية مغطاة بطبقة من الجلد النباتي، أما الألوان الأخرى، فتأتي مع جهة خلفية مغطاة بطبقة زجاجية.

يمتاز هذا الهاتف بأنه مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68؛ إذ يتحمل الغمر في عمق يصل إلى متر ونصف لمدة تصل إلى نصف ساعة.

الشاشة:

يضم هاتف +Redmi Note 13 Pro شاشة من نوع (AMOLED) بمقاس قدره 6.67 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2712 × 1220 بكسلًا، وذروة سطوع قدرها 1800 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، كما تدعم تقنية (Dolby Vision) و (+HDR10)، وهي محمية بطبقة زجاجية من نوع (Corning Gorilla Glass Victus).

تمتاز شاشة هذا الهاتف بأنها تُظهر الصور بوضوح وبجودة عالية، ويتغير السطوع تلقائيًا بحسب ظروف الإضاءة المحيطة بالهاتف؛ إذ يبلغ سطوع الشاشة في الظروف العادية 500 شمعة في المتر المربع، ويصل إلى 1200 شمعة في المتر المربع تحت ضوء الشمس الساطع، ويصل إلى ذروته التي تبلغ 1800 شمعة في المتر المربع عند عرض المحتوى بتقنية HDR.

وفيما يتعلق بمعدل التحديث، تدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا كما ذكرنا سابقًا، ويمكن أن ينخفض إلى 90 هرتزًا أو 60 هرتزًا اعتمادًا على المحتوى المعروض في الشاشة والتطبيق الذي تستخدمه.

يمكنك اختيار معدل التحديث الخاص بكل تطبيق بحسب رغبتك؛ إذ يمكنك اختيار معدل تحديث قدره 60 هرتزًا أو 90 هرتزًا أو 120 هرتزًا. على سبيل المثال: عند تشغيل تطبيق يوتيوب سيكون معدل التحديث الافتراضي 60 هرتزًا لكن يمكن زيادته إلى 120 هرتزًا.

الكاميرا:

يضم هاتف شاومي +Redmi Note 13 Pro كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية واسعة (wide) بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.7، والثانية فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.4. وتدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 120 إطارًا في الثانية.

بالإضافة إلى ذلك، يضم هذا الهاتف كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.5، وتدعم تقنية HDR، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف شاومي +Redmi Note 13 Pro بمعالج (Dimensity 7200 Ultra) من Mediatek الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.8 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G610 MC4).

يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم MIUI 14، وتَعِد شاومي بثلاثة تحديثات رئيسية لنظام أندرويد؛ مما يعني أن آخر إصدار من نظام أندرويد سيدعمه هذا الهاتف هو إصدار أندرويد 16.

سيكون +Redmi Note 13 Pro وباقي الهواتف في سلسلة Redmi Note 13 هي الهواتف الأخيرة من شاومي التي تعمل بواجهة المستخدم MIUI، فقد أطلقت الشركة نظام HyperOS المُعتمد على نظام أندرويد 14، وهو النظام الذي ستعمل به جميع الهواتف التي ستطلقها الشركة بعد سلسلة Redmi Note 13.

يتوفر هذا الهاتف بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، هي: 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 256 أو 512 جيجابايت. ويدعم هذا الهاتف شبكات الجيل الخامس (5G)، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.3، كما يدعم تقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف +Redmi Note 13 Pro على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم تقنية الشحن الفائق السرعة (HyperCharge) الخاصة بشركة شاومي؛ إذ تدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 120 واطًا، وتدّعي شاومي أن شحن الهاتف بالكامل سيستغرق مدة قدرها 19 دقيقة فقط.

السعر:

يُباع هاتف شاومي +Redmi Note 13 Pro الجديد بسعر يبدأ من 317 دولارًا، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والبنفسجي.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف +Xiaomi Redmi Note 13 Pro:

+Xiaomi Redmi Note 13 Pro المعالج معالج (Mediatek Dimensity 7200 Ultra) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.67 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 أو 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 16 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). البطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 120 واطًا. الألوان الأسود، والأبيض، والبنفسجي. نظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم MIUI 14. الوزن 199 جرامًا. السعر يبدأ من 317 دولارًا.