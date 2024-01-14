أفضل 6 ابتكارات تقنية ظهرت في معرض CES 2024

تُعد معارض التكنولوجيا والإلكترونيات منصة مهمة جدًا لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات التي تُشكل المستقبل، وفي هذا السياق، يبرز معرض CES، الذي يُعد أكبر حدث سنوي للتكنولوجيا في العالم، حيث تعرض الشركات أحدث منتجاتها وابتكاراتها التي ستؤدي دورًا حاسمًا في تحديد مستقبلنا القريب.

وقد كانت نسخة هذا العام من معرض CES رائعة كما هو الحال دائمًا، إذ شهدت ظهور العديد من الابتكارات المثيرة، التي تشكل نقلة نوعية في مجالات متعددة، بدءًا من الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ووصولًا إلى السيارات الكهربائية، والتقنيات الطبية، والأجهزة القابلة للارتداء.

إليك أفضل 6 ابتكارات ظهرت في معرض CES 2024:

1- الروبوت WIM؛ مساعد المشي:

يُعد المشي واحدًا من أبسط التمارين الرياضية التي يمكن أداؤها بسهولة ودون الحاجة إلى معدات خاصة، ويمتاز بفوائده الصحية الشاملة، ولكنه قد يمثل تحديًا بالنسبة للكثيرين، سواء بسبب التقدم في العمر أو المرض أو ضعف العضلات.

ولحل هذه المشكلة؛ ابتكرت شركة الروبوتات (WIRobotics) روبوتًا يحمل اسم (WIM)، وهو روبوت خفيف الوزن للغاية، ويمكن ارتداؤه حول الخصر والساقين بسهولة، ليقلل من الطاقة المطلوبة للمشي بنسبة قدرها 20% تقريبًا، مما يسمح بالمشي لمسافات أطول والشعور بتعب أقل.

يمتاز هذا الروبوت بأنه خفيف الوزن للغاية، إذ يصل وزنه إلى 1.4 كجم فقط، كما يمكن تركيبه وفصله في 30 ثانية ليصبح بحجم حقيبة صغيرة.

علاوة على ذلك؛ يستند هذا الروبوت في عمله إلى الذكاء الاصطناعي، إذ يمكنه تحليل طريقة المشي، والبيانات الخاصة بحالة العضلات، ومن ثم يمكنه اختيار الوضع المناسب للمشي.

ويمكن استخدام روبوت WIM أيضًا في أداء بعض التمارين الرياضية، وتمارين العلاج الطبيعي، حيث يوفر مقاومة مشابهة للمشي في الماء، ويستهدف عضلات محددة، كما يمكنه أن يقدم لك برنامجًا تدريبيًا مخصصًا لك استنادًا إلى معلومات التمرين التي جمعها من تدريباتك السابقة.

الجدير بالذكر أن روبوت (WIM) قد فاز بجائزتين من جوائز الابتكار في 2024 CES.

2- Rabbit R1؛ جهاز محمول لعصر ما بعد الهاتف الذكي:

كشفت شركة (Rabbit) الناشئة عن جهازها الذكي الأول (Rabbit R1) خلال مشاركتها في معرض CES 2024، وهو جهاز صغير الحجم يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنجاز المهام دون الحاجة إلى استخدام أي تطبيقات، إذ يعتمد في عمله على الأوامر الصوتية، ومن المنتظر أن يصل إلى الأسواق في شهر مارس المقبل، بسعر قدره 199 دولارًا فقط.

يتميز جهاز (Rabbit R1) بتصميمه الصغير، إذ إن حجمه بحجم كف اليد، ويتكون من شاشة طولية، وزر لاستدعاء المساعد الذكي (Companion) وكاميرا دوّارة بزاوية قدرها 360 درجة، وميكروفونات لالتقاط صوت المستخدم، أو الأصوات المحيطة بوضوح، ومكبرات صوت ليستمع المستخدم إلى صوت المساعد الشخصي، والمكالمات بوضوح، وزر بجوار الشاشة للتنقل بين المحتوى.

يعمل جهاز (Rabbit R1) بنظام تشغيل يُسمى (rabbitOS) يستند في عمله إلى نموذج أفعال ضخم (Large Actions Model) – يُعرف اختصارًا باسم LAM – وهو مصطلح جديد أطلقته الشركة لتجعله مختلفًا عن النماذج اللغوية الضخمة المستخدمة حاليًا في برمجيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

يقدم نموذج LAM أداءً أسرع بعشر مرات مقارنة بالنماذج اللغوية الضخمة التي تقدم خدمات تفاعل صوتي، مثل: ChatGPT، إذ إن المساعد الشخصي المدمج في الجهاز يحتاج إلى نصف ثانية فقط ليبدأ الرد على استفسارات المستخدم.

يعمل هذا الجهاز بمعالج MediaTek مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة قدرها 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت، كما يدعم هذا الجهاز الاتصال بالإنترنت عبر الواي فاي، ويضم فتحة لبطاقة SIM، إذ يمكنه الاتصال بشبكات المحمول من الجيل الرابع 4G/LTE عبر شريحة SIM.

يمكن استخدام Rabbit R1 لمجموعة متنوعة من المهام، تشمل:

الوصول إلى التطبيقات والمحتوى عبر الإنترنت.

التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية.

إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية.

التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو.

3- Squad Solar Buggy؛ السيارة الكهربائية التي تعمل بالطاقة الشمسية:

تقدم سيارة (Squad Solar City) حلًا ميسّر التكلفة وآمنًا وسريعًا ومستدامًا لاحتياجات التنقل اليومية داخل المدينة – مثل: شراء البقالة والتسوق، والتنقل إلى العمل، والنادي الرياضي، والزيارات الاجتماعية، وغيرها – وذلك بفضل حجمها الصغير مثل: عربة الجولف، كما أنها تعمل بالطاقة الشمسية.

تبدو سيارة Squad وكأنها لعبة أطفال بين السيارات الكبيرة الحجم التي تسير في الطرق، ولكنّ محرري موقع Engadget، الذين جربوا السيارة في معرض CES 2024، وصفوها بأنها “مريحة بنحو مفاجئ“.

تضم هذه السيارة 4 بطاريات محمولة وقابلة للتبديل، وتُشحن هذه البطاريات من اللوح الشمسي المدمج في سطح السيارة، الذي تبلغ قدرته 250 واطًا، وتكفي الشحنة الواحدة لقطع مسافة تصل إلى 31 كم، وبالإضافة إلى ذلك؛ يمكن توصيلها بالكهرباء مثل أي سيارة كهربائية عادية.

كانت النسخة الموجودة في معرض CES هذا العام نموذجًا أوليًا؛ ولكن تأمل الشركة أن يبدأ الإنتاج العام المقبل، وتخطط لبيع السيارة بسعر قدره 6250 دولارًا.

مزايا سيارة Squad Mobility:

تعمل بالطاقة الشمسية والكهربائية.

تقطع مسافة تصل إلى 31 كم بالشحن الشمسي.

سرعتها القصوى تبلغ 25 ميلًا في الساعة.

صغيرة الحجم، ومريحة جدًا.

سعرها يبلغ 6250 دولارًا.

4- Ampera Office Bike؛ كرسي مكتب في شكل دراجة لشحن أجهزتك أثناء العمل:

قدمت شركة (LifeSpan) في معرض CES 2024 كرسي مكتب يُسمى (Ampera Office Bike) يُوصف بأنه (دراجة مكتبية لتوليد طاقة كهربائية من حركة قدميك) إذ يضم المقعد دواسة يمكن تحريكها مثل الدراجة، وتعمل الحركة على تشغيل مولد ينتج ما يصل إلى 65 واطًا بسرعة قدرها 60 دورة في الدقيقة، وتتيح لك هذه القدرة شحن الهواتف، أو الحواسيب المحمولة أو أي أجهزة أخرى من خلال منفذ USB-C. بالإضافة إلى شحن الهواتف الذكية التي تدعم الشحن اللاسلكي باستخدام لوحة شحن لاسلكية بقدرة تبلغ 15 واطًا مدمجة في الجهاز.

وتشير الشركة إلى أن المستخدمين يمكنهم حرق ما يصل إلى 500 سعرة حرارية في الساعة عند استخدام جهاز Ampera أثناء العمل، مما يجعله خيارًا مثاليًا للموظفين الذين يقضون يومهم داخل المكتب دون أداء أي نشاط بدني على مدار اليوم.

يحتوي جهاز (Ampera Office Bike) على مقعد قابل للتعديل يمكن وضعه بسهولة تحت أي مكتب، كما يتميز بتصميم بسيط لاسلكي يسمح بنقله من مكان إلى آخر، مما يجعله مثاليًا للمكاتب الضيقة المساحة.

يتوفر جهاز (Ampera Office Bike) للشراء الآن بسعر قدره 799 دولارًا.

5- Bmind Smart Mirror، مرآة ذكية لصحة نفسية فضلى:

قدمت شركة (Baracoda) الفرنسية لتطوير المنتجات الصحية مرآة ذكية تُسمى (Bmind Smart Mirror)، وصفتها بأنها أول مرآة ذكية في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الصحة النفسية والعقلية.

تستخدم هذه المرآة الكاميرات وأجهزة الاستشعار المدمجة فيها لجمع البيانات حول حركات الشخص وتعبيراته ولغته، وتستخدم الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية لتحليل التعبيرات والإيماءات، والأوامر الصوتية.

وتدعي الشركة أنها قادرة على تحديد الحالة المزاجية للمستخدم واستشعار مشكلاته الصحة النفسية المحتملة، ثم يمكنها تقديم توصيات شخصية بناءً على حالة المستخدم النفسية لمساعدته في تقليل التوتر، كما تتكيف مع مزاج المستخدم من خلال توفير جلسات العلاج بالضوء، إذ تغير ضوءها بناء على الحالة المزاجية للمستخدم.

6- جزازة العشب الآلية:

أطلقت شركة (Mammotion) الصينية خلال مشاركتها في معرض CES 2024؛ جزازة العشب الآلية (LUBA 2 AWD) – التي تشبه المكانس الروبوتية – المصممة للتنقل في التضاريس الصعبة، إذ إنها مجهزة برؤية ثلاثية الأبعاد ورادار بالموجات فوق الصوتية ومصدٍ لضمان تجنب العوائق.

وتمتاز (LUBA 2 AWD) بأنها تدعم مقاومة الماء وفقًا لمعيار (IPX7)، مما يعني أنها مصممة لتحمل الماء دون التعرض للتلف. وتتوفر (LUBA 2 AWD) للشراء الآن، وتباع بسعر يبدأ من 2000 دولار.