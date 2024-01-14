أسوس تكشف عن تشكيلة شاشات ROG المخصصة للاعبين

كشفت شركة أسوس عن مجموعة مثيرة من الشاشات المخصصة للاعبين ضمن مشاركتها في معرض CES 2024، مع التركيز على نوعية شاشات OLED الأكثر تطورًا.

تشكيلة الشاشات الثلاثية تبدأ مع الشاشة الأولى: ROG Swift OLED PG39WCDM، التي تمثل قفزة كبرى في تجربة اللاعبين، إذ تعتمد على لوحة OLED المنحنية بحجم قدره 39 بوصة مع دقة عرض قدرها (3440 × 1440) ومعدل تحديث متحرك قدره 240 هرتزًا، كما يلاحظ اعتماد الشاشة على زاوية انحناء قدرها 800R تساعد في تحسين الرؤية.

والشاشة الثانية: ROG Swift OLED PG32UCDP، وهي أول شاشة مخصصة للاعبين بمعدل تحديث مزدوج في العالم؛ مع ميزة Frame Rate Boost التي تسمح للمستخدمين بالتبديل بنقرة واحدة بين دقة عرض قدرها 4K أو 3840 × 2160 بكسلًا بمعدل تحديث متحرك قدره 240 هرتزًا، ودقة عرض قدرها Full HD أو 1920 × 1080 بكسلًا بمعدل تحديث متحرك قدره 480 هرتزًا.

وأخيرًا لدينا الشاشة الثالثة: ROG Swift OLED PG27AQDP، التي تصفها أسوس بأسرع شاشة OLED بحجم قدره 27 بوصة في العالم، بسبب قدومها بمعدل تحديث متحرك قدره 480 هرتزًا.

كل هذه الشاشات تأتي مجهزة بأحدث تقنيات ROG OLED من الجيل الثالث، وتقدم شاشات Swift الجديدة ذروة سطوع أعلى بنسبة تصل إلى 30% وزوايا رؤية أوسع بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالشاشات السابقة.

كما أنها تحقق سطوعًا يصل إلى 1300 شمعة في المتر المربع، لتنتج ألوانًا دقيقة للغاية، وتزيد من التباين الفاتح والداكن لإضاءة التفاصيل الدقيقة؛ مما يؤدي إلى إحداث فرق مذهل في أثناء تجربة الألعاب. مع حصولها على شهادة DisplayHDR True Black 400 التي تضمن حصول المستخدم على صور غامرة ومذهلة للألعاب.

كما صُممت لوحات OLED أيضًا لمعالجة مشكلة تلوين الحافات وذلك باستخدام خوارزمية Clear Pixel Edge لتجربة مشاهدة محسّنة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح تقنية (ELMB) الحصرية من أسوس رؤية أكثر وضوحًا للحركة في الألعاب السريعة مثل ألعاب سباق السيارات، مع زمن استجابة يصل إلى 0.03 ميلي/ الثانية.

وتتميز جميع الشاشات الجديدة بتقنية AMD FreeSync Premium Pro التي تعمل على جعل معدلات التحديث متحركة وغير ثابتة بنحوٍ متزامن مع معدلات إطار البطاقة الرسومية لمنع حدوث مشكلة اضطراب أو اهتزاز المشاهد المعروضة على الشاشة أثناء اللعب. كما تتميز بمنفذ USB-C الذي يوفر طاقة كبيرة قدرها 90 واطًا، مما يسمح بشحن الأجهزة المختلفة.

وتأتي شاشة ROG Swift OLED PG39WCDM مع مفتاح Smart KVM المدمج الذي يسمح للمستخدمين بتوصيل حاسوبين في وقت واحد، وتقسيم الشاشة لعشاق تعدد المهام مع لوحة مفاتيح وفأرة واحدة. كما يساعد المبرد الحراري الجديد على تقليل درجات حرارة التشغيل والوقاية من مشكلة الاحتراق التي كانت تعانيها بعض شاشات OLED.

ليس هناك معلومات عن سعر هذه الشاشات أو وقت توفرها في الأسواق.