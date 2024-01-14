أسوس تكشف عن أول شاشة OLED محمولة قابلة للطي في العالم

كشف شركة أسوس عن أول شاشة OLED محمولة قابلة للطي في العالم، وذلك ضمن مشاركتها في معرض CES 2024.

وتأتي شاشة ZenScreen Fold OLED MQ17QH، القابلة للطي، بلوحة OLED وبحجم قدره 17.3 بوصة، وبدقة عرض قدرها QHD أو 2560 × 1920 بكسلًا. اللافت هو إمكانية فتح الشاشة بزوايا عرض مختلفة تصل إلى 180 درجة دون أي مشكلة.

ومن مزايا شاشة ZenScreen Fold OLED MQ17QH حصولها على شهادة DisplayHDR True Black 500 التي تضمن حصول المستخدم على صور غامرة وغنية بالألوان، خاصة مع قدومها بمساحة ألوان DCI-P3 بنسبة قدرها 100% لتقدم لنا صورًا واقعية للغاية.

كما تأتي الشاشة مع منفذ mini HDMI ومنافذ USB-C مزدوجة ليكون بمقدور المستخدم توصيل شاشة ZenScreen Fold OLED بأي جهاز. ويبلغ وزن هذه الشاشة قرابة 1.17 كغ فقط.

وكشفت أسوس أيضًا عن شاشة ZenScreen MB229CF المستندة إلى لوحة IPS بحجم قدره 21.5 بوصة، ودقة عرض قدرها FHD أو 1920 × 1080 بكسلًا، ومعدل تحديث متحرك قدره 100 هرتز، مما يجعلها مثالية لمشاهدة الأفلام والألعاب أيضًا.

وتأتي شاشة ZenScreen MB229CF بسماكة تبلغ 5 ملم فقط ويبلغ وزنها الإجمالي قرابة 2.3 كغ، مما يجعلها شاشة محمولة يمكن حملها والتنقل بها بسهولة. كما تضم منفذ HDMI ومنفذ USB Type-C، مع منفذ لسماعة الرأس.

اللافت في شاشة ZenScreen MB229CF إمكانية الاستفادة من منفذ USB-C لتتصل بالأجهزة المتوافقة معها، ما يقلل عدد الكابلات التي يحتاج إليها المستخدمون عند توصيل شاشة محمولة بأحد الأجهزة.

بالإضافة إلى ذلك، تأتي شاشة MB229CF مزودة بمكبرات صوت مدمجة بقوة قدرها 2 واط ومضخم صوت فرعي بقوة قدرها 1 واط. كما تأتي بقاعدة C-clamp لإعطاء الشاشة المرونة اللازمة لتثبيتها بالوضع المناسب.

أسوس لم تكشف عن سعر هذه الشاشات أو وقت توفرها في الأسواق.