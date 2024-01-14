أسوس تكشف عن أحدث الأجهزة الطرفية من فئة ROG المخصصة للاعبين

كشفت أسوس عن ترسانة من الأجهزة الطرفية المخصصة للاعبين ضمن مشاركتها في معرض CES 2024، ونلاحظ أن كل ما كشفت عنه يقع ضمن فئة منتجات ROG المشهورة بين اللاعبين.

تشكيلة المنتجات تبدأ مع: فأرة الألعاب ROG Keris II Ace، ولوحة المفاتيح ROG Falchion RX بحجم تصل نسبته إلى 60% من الحجم القياسي، وسماعة الأذن اللاسلكية ROG Cetra True Wireless SpeedNova، وميكروفون ROG Carnyx USB.

صُممت فأرة الألعاب ROG Keris II Ace استجابة لمتطلبات اللاعبين المحترفين في الرياضات الإلكترونية (Esports)، لتمنح اللاعبين التوازن المثالي بين الأداء والشكل.

غلافها المصنوع من النايلون الحيوي الصديق للبيئة مشتق من زيت الخروع المتجدد، مما يمنحها وزنًا إجماليًا خفيفًا يبلغ 54 جرامًا فقط لتقليل إجهاد الرسغ أثناء اللعب لمدة طويلة. وتوفر المفاتيح المستخدمة في فأرة Keris II Ace عمر استخدام طويلًا يصل إلى 100 مليون نقرة.

كما جُهزت فأرة Keris II Ace بالمستشعر الضوئي ROG AimPoint Pro الذي تصل حساسيه إلى 42 ألف نقطة في البوصة (DPI).

وتسمح ميزة الاتصال الثلاثية للمستخدمين بالاتصال بفأرة الألعاب باستخدام منفذ USB السلكي أو استخدام الاتصال اللاسلكي بتردد قدره 2.4 جيجاهرتز؛ كما يمكنهم أيضًا وصل فأرة الألعاب بثلاثة أجهزة في وقت واحد عبر تقنية اتصال Bluetooth.

وتُمكّن تقنية ROG SpeedNova اللاسلكية من تحقيق أداء لاسلكي موثوق به مع خمول منخفض وكفاءة طاقة محسّنة في وضع تردد 2.4 جيجاهرتز. كما يمنح جهازُ استقبال ROG Omni فأرةَ الألعاب Keris II Ace اتصالًا لاسلكيًا بالعديد من الأجهزة المدعومة في وقت واحد.

تتوافق فأرة Keris II Ace مع تقنية ROG Polling Rate Booster لتوفير تحكم فائق السلاسة، وتقوم هذه التقنية بترقية سرعة الاستجابة من معدل قدره 1000 هرتز إلى معدل قدره 4000 هرتز في وضع الاتصال اللاسلكي، ويصل إلى معدل قدره 8000 هرتز في وضع الاتصال السلكي.

وتُعد تقنية Polling Rate عبارة عن سرعة استجابة فأرة الألعاب لحظة إرسال الأوامر للحاسوب، وكلما ارتفع معدل Polling Rate كانت فأرة الألعاب ذات سرعة استجابة عليا للحركة والأمر الموجه إليها.

كما قدمت أسوس لوحة المفاتيح ROG Falchion RX Low Profile بحجم تصل نسبته إلى 60% من الحجم القياسي بارتفاع قدره 26.5 ملم، وبتصميم يجمع بين الأناقة والأداء.

مفاتيح ROG RX Low-Profile قادرة على تحقيق ضغطات أكثر تناسقًا مع ارتداد شبه معدوم واهتزاز أقل للمفتاح مقارنة بالمفاتيح المنافسة.

كما يتيح الاتصال الثلاثي الأوضاع للوحة المفاتيح Falchion RX Low Profile القدرة على الاتصال بخمسة أجهزة في وقت واحد، إذ يمكن الاتصال بثلاثة أجهزة عبر تقنية Bluetooth، واتصال لاسلكي بتردد قدره 2.4 جيجاهرتز، واتصال سلكي بمنفذ USB. ويمكن للمستخدمين أيضًا التبديل بسهولة بين نظام ويندوز ونظام ماك أو إس.

وتأتي سماعة الأذن اللاسلكية ROG Cetra True Wireless SpeedNova بتعدد استخدامات لا مثيل له مع اتصال Bluetooth وتقنية ROG SpeedNova اللاسلكية بتردد قدره 2.4 جيجاهرتز؛ لتقدم جودة صوتية ذات زمن استجابة منخفض للغاية.

سيحصل المستخدمون مع سماعة الأذن ROG Cetra True Wireless SpeedNova على تجربة صوتية نابضة بالحياة تعززها تقنية Dirac Opteo.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزة إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، التي تلغي ضوضاء الخلفية الثقيلة مثل حركة الهواء أو حركة المرور، على ضمان تحقيق تجربة صوتية مثالية. وفي الوقت نفسه، تضمن الميكروفونات الذكية التقاطًا دقيقًا للصوت للحصول على جودة اتصال واضحة.

ومن مزايا سماعة الأذن ROG Cetra True Wireless SpeedNova أنها تعمل لمدة طويلة تصل إلى 46 ساعة، وتدعم الشحن اللاسلكي، وتدعم أيضًا الشحن السريع داخل علبة الشحن الخاصة بها، وتتميز بإضاءة أسوس Aura RGB.

وكشفت أسوس أيضًا عن ميكروفون ROG Carnyx USB بتصميم جديد وجذاب.

من مزايا هذا الميكروفون قدرته العالية على إزالة التشويش وتحسين جودة الصوت، بالإضافة إلى قدومه مع قاعدة معدنية تقلل من الاهتزازات الخارجية، مما يضمن للمستخدمين تسجيلًا صوتيًا بجودة مثلى.

ويحتوي الميكروفون أيضًا على زر كتم الصوت بلمسة واحدة، بالإضافة إلى مقبض تحكم متعدد الوظائف لضبط مستوى صوت الميكروفون وسماعة الرأس، وتشغيل أو إيقاف مرشح الترددات العالية. كما يمكن للمستخدمين التعبير عن شخصيتهم مع تأثيرات إضاءة Aura Sync RGB القابلة للتخصيص.

لم تكشف أسوس عن سعر هذه الأجهزة الطرفية الجديدة أو وقت توفرها في الأسواق.