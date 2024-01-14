أسوس تطلق حاسوبها الجديد ExpertCenter PN65

أطلقت أسوس حاسوبها الصغير الحجم ExpertCenter PN65 تحت علامتها التجارية لتنافس غيرها في سوق الحواسيب الصغيرة الحجم، إلى جانب أنظمة ROG NUC التي تركز على الألعاب، مما يظهر تركيزًا قويًا في هذا المجال.

ويعد ExpertCenter PN65 الحاسوب الأول الصغير الحجم الذي يحمل علامة أسوس التجارية منذ أن تولت الشركة مسؤولية تطوير أنظمة NUC وتسويقها وتوزيعها.

ويوفر ExpertCenter PN65 للمستخدمين اختيار معالجات إنتل Core Ultra 5 125H أو Core Ultra 7 155H، وكلاهما ينتمي إلى عائلة Meteor Lake ويتميزان برسومات Intel Arc المدمجة.

ويتميز الإصدار المزود بمعالج Core Ultra 7 بوجود نوى إضافية ضمن وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات، مع تردد أعلى، وزيادة سعة ذاكرة التخزين المؤقت.

كما أنه يتميز بذاكرة وصول عشوائي ثنائية القناة من نوع DDR5 قدرها 48 جيجابايت ودعم PCIe M.2 2280 Gen4 x4 المزدوج.

ويأتي الجهاز بأبعاد قدرها 120 ملم × 130 ملم × 58 ملم فقط، مما يجعله خيارًا موفرًا للمساحة، إلى جانب كونه يتمتع بمواصفات قوية.

ومن ناحية خيارات الاتصال، فإن ExpertCenter PN65 لا يخيب الآمال، إذ زودته أسوس بمنافذ USB 3.2 Gen 2 Type-C و USB 3.2 Gen 2 Type-A و USB 2.0 Type-A و HDMI ومنفذ إيثرنت بسرعة قدرها 2.5 جيجابت، ومنفذ لسماعة الرأس.

ويوجد أيضًا مدخل طاقة DC ومنفذ فريد قابل للتكوين يمكن تكييفه مع وظائف منافذ HDMI أو DisplayPort 1.4 أو VGA أو RS-232 COM.

وتضمن أسوس دعم معيار WiFi 6 لجميع النماذج من ناحية الاتصال اللاسلكي، مع وجود خيار في بعض المناطق لنماذج WiFi 6E و WiFi 7.

ويتميز الجهاز بإدارة مبسطة مع مؤشر حالة الإقلاع وتثبيت SSD و HDD دون أدوات لإجراء ترقيات سهلة ويأتي أيضًا مع نظام التنظيف الذاتي المضاد للغبار، وهو حاصل على شهادات صديقة للبيئة واستخدمت أسوس مواد معادًا تدويرها في بنائه.

ويأتي الجهاز مزودًا بدعم شاشة رباعية بدقة قدرها 4K ونظام تبريد للحفاظ على درجات الحرارة المثالية.

وتقدم أسوس أيضًا مزايا إدارة محسنة، مثل إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي، والتحكم في المروحة، وإدارة فضلى لعرض النطاق الترددي للإنترنت من خلال MyASUS.

يشار إلى أن الشركة التايوانية عرضت في معرض CES 2024 مجموعة من المنتجات المبتكرة، ويشمل ذلك الحاسوب المحمول المزدوج الشاشة من فئة OLED المزود بلوحة مفاتيح قابلة للفصل Zenbook Duo، والشاشة المحمولة القابلة للطي ZenScreen Fold OLED.

كما كشفت أيضًا عن مجموعة جديدة من الحواسيب الصغيرة الحجم من سلسلة NUC، بعد استحواذها على أعمال NUC من إنتل.