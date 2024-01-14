أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي لتلخيص مستندات PDF 

تُستخدم مستندات PDF بنحو واسع في جميع المجالات، وأصبح تلخيص مستندات PDF الطويلة أمرًا مُهمًا لتوفير الوقت والجهد وتسريع سير العمل، ولتسهيل هذه المهمة طُوّرت العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة خصوصًا لتلخيص مستندات PDF.

تقدم هذه الأدوات ملخصات سريعة ودقيقة للمستندات المختلفة، وسواء كنت تعمل في مجال البحث الأكاديمي أو ترغب في تحليل المستندات الخاصة بالعمل، أو كنت طالبًا في الجامعة وتتعامل بكثرة مع مستندات PDF الطويلة، يمكنك استخدام أدوات التلخيص التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتسهيل مهمة استخراج المعلومات الرئيسية من مستندات PDF.

وفيما يلي، سنذكر بعضًا من أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة خصوصًا لتلخيص مستندات PDF:

1- أداة Humata:

تستخدم أداة Humata الذكاء الاصطناعي لتحليل المحتوى في مستندات PDF، وتقديم ملخصات قصيرة وسهلة الفهم، وهذه الأداة مناسبة للمهنيين والطلاب، وتمتاز بقدرتها على تحليل المستندات بسرعة، واستخراج المعلومات الأساسية بدقة عالية.

تحتوي هذه الأداة على واجهة سهلة الاستخدام تسمح لك بإضافة ملفات PDF من خلال السحب والإفلات، وبالإضافة إلى تلخيص المستندات، تحتوي أداة Humata على مزايا تفاعلية تسمح للمستخدمين بطرح أسئلة مختلفة على الأداة حول المعلومات الموجودة في المستند، وتلقي إجابات موجزة.

بالإضافة إلى ذلك، تسمح Humata بتصدير الملخصات بتنسيقات مختلفة؛ مما يمكّن المستخدمين من مراجعة الملخصات وتحريرها بسهولة في أي وقت.

2- أداة AskYourPDF:

تمتاز أداة AskYourPDF بقدرتها على تلخيص مستندات PDF بكفاءة عالية، وتستخدم هذه الأداة خوارزميات متطورة لاستخراج النقاط الرئيسية من مستندات PDF الطويلة، وتحوّلها إلى ملخصات موجزة. وهذه الأداة مفيدة بنحو خاص للطلاب الذين يتعاملون مع المستندات المعقدة؛ لأنها تساعدهم في فهم المواد التعليمية والدراسية بنحو أفضل.

تمتاز هذه الأداة بواجهة سهلة الاستخدام تسمح لك بإضافة مستندات PDF من خلال السحب والإفلات. وتحتوي على مزية التلخيص التفاعلية، التي تتيح للمستخدمين طرح الأسئلة على الأداة حول محتوى المستند وتلقي ردود موجزة.

لا تدعم أداة AskYourPDF مستندات PDF فقط، بل تدعم أيضًا المستندات التي تأتي بتنسيقات أخرى، مثل: TXT و EPUB و RTF و CSV و PPTX وغيرها. كما تدعم هذه الأداة عدّة لغات، ويتوفر منها إضافة خاصة بمتصفح جوجل كروم تسمح لك باستخدام الأداة لتلخيص المستندات في أثناء تصفح الإنترنت.

3- أداة IntelliPPT:

تُحوّل أداة IntelliPPT مستندات PDF الطويلة إلى نصوص موجزة تتضمن جميع التفاصيل الأساسية والمهمة. وتستخدم هذه الأداة الذكاء الاصطناعي لتحليل محتوى المستندات، وتمتاز بقدرتها على تحليل الجمل بدقة عالية، وتمنحك ملخصًا مكتوبًا بالسياق نفسه الخاص بالمستند الأصلي.

يمكن لهذه الأداة تلخيص أنواع مختلفة من الوثائق الأخرى غير مستندات PDF، منها: رسائل البريد الإلكتروني. ومن أبرز مزايا أداة IntelliPPT أنها تسمح بضبط طول الملخص؛ مما يمنح المستخدمين القدرة على التحكم في مقدار التفاصيل التي يرغبون في إضافتها إلى الملخص.

بالإضافة إلى ذلك، تحوّل أداة IntelliPPT ملفات PDF إلى عروض تقديمية بتنسيق PPT؛ مما يسهل إنشاء العروض التقديمية من المحتوى الموجود في مستندات PDF الطويلة.

4- أداة Quillbot Summarizer:

تعتمد أداة Quillbot Summarizer في عملها على تقنية الذكاء الاصطناعي لتلخيص مستندات PDF الطويلة بسرعة وبدقة عالية وتحويلها إلى نصوص قصيرة تتضمن النقاط المهمة والرئيسية.

تمتاز هذه الأداة بقدرتها على تحديد جميع التفاصيل الأساسية دون تغيير السياق الأصلي؛ مما يجعلها أداة موثوقة عند الحاجة إلى ملخصات دقيقة. وهي مفيدة أيضًا لأي شخص يحتاج إلى فهم النقاط الأساسية في المستندات الطويلة بسرعة، ودون الحاجة إلى قراءة المستند كاملًا.

تدعم أداة Quillbot عدّة أوضاع لتلخيص المستندات، هي: وضع الفقرة (paragraph mode) لتلخيص الفقرات المعقدة وتحويلها إلى جُمل سهلة الفهم، ووضع الجملة (sentence mode) لتلخيص الجُمل وتحويلها إلى نقاط رئيسية.

5- أداة Scholarcy:

Scholarcy هي أداة لتلخيص المستندات تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي مصممة خصوصًا لتلخيص الوثائق الأكاديمية والأوراق البحثية. وتقدم هذه الأداة سبعة أنماط مختلفة للتلخيص لتلبية المتطلبات المختلفة؛ إذ يمكنها توفير ملخص يتضمن النقاط الأساسية، أو ملخص موسّع يتضمن بعض التفاصيل الإضافية، وغير ذلك.

تمتاز هذه الأداة بقدرتها على تحليل النصوص بسرعة، مع التركيز في استخراج جميع النقاط الرئيسية بدقة. وتُعدّ أداة Scholarcy مفيدة بنحو خاص للطلاب والعاملين في مجال البحث العلمي، فهي تساعدهم في إنشاء ملخصات للدراسات والمقالات العلمية الطويلة، وتُسهّل هذه الأداة أيضا الوصول إلى المصادر والمراجع المذكورة في المستند الأساسي.