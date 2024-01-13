Phison تقدم أحدث وحدات التحكم المخصصة لأقراص التخزين

كشفت شركة Phison عن أحدث ابتكاراتها في مجال وحدات التخزين المستندة إلى معايير (PCIe 5.0) من الجيل الخامس ومعايير (PCIe 4.0) من الجيل الرابع، خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2024.

وقال مايكل وو، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة Phison في الولايات المتحدة: “سواء كنت ترغب في تقليل مدة تحميل التطبيقات باستخدام وحدة تحكم E27T 2230 لأجهزة الألعاب المحمولة مثل Steam Deck، أو تجاوزِ حدود أداء وحدات التخزين المستندة إلى معايير PCIe من الجيل الخامس مع وحدة تحكم E26، فإن شركة Phison تقدم لك الحل الأمثل”.

وأضاف مايكل: “إن المرحلة القادمة لوحدات التخزين المستندة إلى معايير PCIe من الجيل الخامس هي الحواسيب المكتبية والمحمولة، إذ ستُحدث وحدة التحكم الجديدة E31T الرباعية القنوات، من دون ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAMless)، ثورة في سوق التخزين بأداء يصل إلى 10 جيجابايت/ الثانية دون الحاجة إلى حلول تبريد متطورة”.

اللافت أن عدم وجود ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAMless) في وحدة التحكم يعني أن تصميم لوحة الدارة المطبوعة (PCB) يصبح أقل تعقيدًا، فوحدة تحكم الفلاش تصبح بحجم أصغر، ومعدل استهلاك الطاقة يقل، والتكلفة الإجمالية تقل.

أبرز الحلول التي كشفت عنها شركة Phison في المعرض هي:

Phison PS5031-E31T: وهي وحدة تحكم منخفضة الاستهلاك مستندة إلى معايير PCIe من الجيل الخامس بتصميم رباعي القنوات من دون ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية، بمستوى أداء يصل إلى 10.8 جيجابايت/ الثانية، وحجم تخزين قدره 8 تيرابايت.

Phison PS5026-E26 Max14um: للوصول إلى حجم تخزين أكبر وأداء أسرع، وتُعد وحدة التحكم E26، المستندة إلى معايير PCIe من الجيل الخامس مع تقنية (I/O+)، أقوى وحدة تحكم PCIe في فئتها مع أداء قراءة تسلسلية يصل إلى 14 جيجابايت/ الثانية، وسرعة تتجاوز 1000 ميجابايت/ الثانية في جميع اختبارات التخزين مع برامج PCMark 10 و 3DMark Storage.

Phison PS5027-E27T: الجيل القادم من وحدات التخزين المستندة إلى معايير PCIe من الجيل الرابع، بمعدل استهلاك طاقة منخفض ومستوى أداء عالٍ، وهي مصممة لتقليل مدة تحميل الألعاب في أجهزة الألعاب المحمولة مثل: Steam Deck، و Ally، و Legion Go.

Phison PS2251-21 U21: أول حلول USB4 في العالم المصممة من رقاقة واحدة والمناسبة للأجهزة المحمولة الصغيرة بتصميمات قياسية وغير قياسية، مع أداء يصل إلى 4 جيجابايت/ الثانية.