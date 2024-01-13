OpenAI تسمح باستخدام ChatGPT في المجال العسكري

فتحت OpenAI الباب أمام الاستخدامات العسكرية لتقنياتها بعد تحديث سياسة الاستخدام التي كانت تمنع في السابق استخدام منتجاتها لأغراض عسكرية وحربية، ولم تنكر الشركة أنها أصبحت الآن مفتوحة للاستخدامات العسكرية.

ولاحظ موقع The Intercept التغيير أول مرة، الذي يبدو أنه نشر بتاريخ 10 من يناير.

ولا شك في أن التغييرات في صياغة السياسة تحدث بشكل متكرر إلى حد ما في مجال التكنولوجيا إذ إن المنتجات تتطور وتتغير، ومن الواضح أن شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة لا تختلف في ذلك.

وكانت سياسة الاستخدام السابقة تتضمن منعًا صريحًا لاستخدام تقنياتها في الأنشطة التي تنطوي على مخاطر عالية للأذى الجسدي، ويشمل ذلك تطوير الأسلحة والجيش والحرب.

واستبعد ذلك المنع الصريح للاستخدامات العسكرية أي استخدام رسمي ومربح من وزارة الدفاع الأمريكية أو أي جيش آخر لدولة أخرى.

وتطالب السياسة الجديدة بعدم استخدام خدمات OpenAI لإيذاء نفسك أو الآخرين، وضربت مثالًا على ذلك بمنعها استخدام تقنياتها لتطوير الأسلحة، مع أن المنع الشامل من الاستخدام العسكري والحربي قد اختفى.

ويعد تنقيح السياسة جزءًا من عملية إعادة كتابة رئيسية لصفحة السياسة، التي قالت الشركة إنها تهدف إلى جعلها واضحة وقابلة للقراءة، إذ إنها تتضمن العديد من التغييرات الجوهرية الأخرى في اللغة والتنسيق.

ومن المحتمل أن إعلان الشركة طرح GPTs إلى جانب سياسة جذب الأموال الواضحة المعالم قد استلزم بعض التغييرات.

وقالت OpenAI: “نهدف إلى إنشاء مجموعة من المبادئ العالمية التي يسهل تذكرها وتطبيقها، خاصة أن أدواتنا يستخدمها الآن عالميًا المستخدمون العاديون الذين يمكنهم الآن أيضًا إنشاء GPTs”.

ويعد التغيير الجديد تغييرًا جوهريًا للسياسة، وليس إعادة صياغة للسياسة نفسها.

وقالت الشركة في بيانها إن عبارة لا تؤذي الآخرين هي عبارة واسعة النطاق مع أنها سهلة الفهم وذات صلة بالعديد من السياقات.

وأوضحت OpenAI أنه لا يزال هناك بند منع شامل فيما يتعلق بتطوير واستخدام الأسلحة مدرج بشكل منفصل عن الجيش والحرب، مع أن مهام الجيش تتعدى مجرد صنع الأسلحة، التي قد تصنعها جهات أخرى غير الجيش.

ويبدو أن OpenAI تبحث عن فرص عمل جديدة، إذ لا يتعلق كل ما تفعله وزارة الدفاع بالحرب فقط، بل إن المؤسسة العسكرية منخرطة في جميع أنواع البحوث الأساسية والاستثمار وصناديق الأعمال الصغيرة ودعم البنية التحتية.

وتشير الإزالة الكاملة لعبارة العسكرية والحربية من الاستخدامات الممنوعة إلى أن الشركة مفتوحة لخدمة العملاء العسكريين.