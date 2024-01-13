نيسان تكشف عن سيارتها الكهربائية أريا نيسمو

كشفت نيسان عن سياراتها الكهربائية الحديثة أريا نيسمو Ariya Nismo التي تعتمد نظام الدفع الرباعي الثنائي المحرك لسيارة أريا e-4orce ومن المقرر أن تكون متاحة في نسختين.

وأعادت نيسان هندسة مجموعة نقل الحركة الكهربائية، مما أدى إلى زيادة قوة المحركات الكهربائية بمقدار 10 في المئة مقارنةً بسيارة أريا e-4orce.

وتحتوي نسخة B6 بطارية بقوة قدرها 66 كيلوواط، في حين تحتوي النسخة B9 بطارية بقوة قدرها 91 كيلوواط.

ونظرًا إلى أن نيسمو هي قسم الأداء في نيسان، فإنه ليس من المفاجئ أن توفر السيارة الكهربائية قوة كبيرة مقارنةً بسيارات أريا الأخرى.

وتتمتع نسخة B6 بقوة قدرها 362 حصانًا، في حين تتمتع النسخة B9 بقوة قدرها 429 حصانًا، مع أن هذه الأرقام قد تتغير قبل أن تصل سيارة الدفع الرباعي الكهربائية إلى الطريق.

ويقال إن فريق نيسمو ضبط التسارع وأضاف وضع القيادة الحصري الذي يهدف إلى تحقيق القدر الأقصى من الاستجابة.

كما أن التصميم الخارجي للسيارة ليس للعرض فقط، بل إنه يساهم في تحسين الديناميكا الهوائية والاستقرار عند السرعات العالية.

ولا توجد أرقام رسمية للأداء حتى الآن، مع أن التوقعات مرتفعة لنموذج B9، وخاصة مع وضع نيسمو الجديد الذي يعزز استجابة الخانق المتحكم في تدفق الطاقة إلى المحرك.

وتدعي نيسان أن الضبط، إلى جانب تقنية التحكم في العجلات الأربع الخاصة بسيارة أريا e-4orce والإطارات المثبتة على عجلات ألمنيوم صلبة بقياس قدره 20 بوصة، يساعد في توفير استقرار فائق وقدرة على الدوران بالإضافة إلى تتبع أفضل للخط وقدرة محسنة عند المنعطفات بالسرعات العالية.

وقالت نيسان إن نيسمو أضافت أيضًا صوتًا اختياريًا من نوع Formula E-esque إلى أريا نيسمو لمزيد من الإثارة.

وأضافت شركة صناعة السيارات أن المقصورة تتمتع بإحساس متميز مع مقاعد تحمل علامة نيسمو، وألوان حمراء على الكونسول الوسطي ولوحة القيادة، وشعار نيسمو الصغير على لوحة القيادة.

وتتمتع أريا نيسمو بالقدرة على منافسة سيارات الكروس أوفر الرياضية الشهيرة، مثل Model Y Performance من تسلا و Mustang Mach-E GT من فورد.

يشار إلى أن هذه ليست سيارة نيسان الكهربائية الأولى التي يعمل فيها فريق نيسمو، إذ شارك الفريق في تطوير مفهوم Leaf Nismo RC الذي ظهر أول مرة في معرض نيويورك للسيارات 2011.