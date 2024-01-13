يُعدّ Poco X6 من أحدث الهواتف في سلسلة Poco X من شاومي، ويأتي مع العديد من التحديثات مقارنةً بالطراز السابق Poco X5، بالإضافة إلى ذلك، يُعدّ هذا الهاتف واحدًا من أبرز الهواتف من الفئة المتوسطة.

يأتي هاتف Poco X6 بتصميم أخف وزنًا من الطراز السابق، ويعمل بمعالج جديد، ويضم شاشة تتمتع بسطوع يصل إلى 1800 شمعة/ المتر المربع، ويحتوي على بطارية تمتاز بسعتها الكبيرة وتدعم الشحن السلكي السريع، ويُباع بسعر متوسط.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف Poco X6 الجديد من شاومي:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف شاومي Poco X6 في هيكل يضم إطارًا مصنوعًا من البلاستك، والجهة الأمامية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Gorilla Glass Victus)، وتضم الجهة الخلفية إطارًا مربع الشكل يضم عدسات الكاميرات الخلفية التي تأتي مرتبة رأسيًا، ويأتي الإطار باللون الأسود بغض النظر عن لون الهاتف.

يزن هذا الهاتف 181 جرامًا وهو أخف وزنًا من الطراز السابق بمقدار يبلغ 8 جرامات، كما أنه أقصر بمقدار يبلغ 5 ملم وأضيق بمقدار يبلغ 2 ملم من طراز Poco X5 السابق.

يأتي هذا الهاتف في صندوق مع شاحن بقدرة تبلغ 67 واطًا، وكابل للشحن، وغطاء خلفي أسود مصنوع من السيليكون. ويمتاز بأنه مقاوم لرذاذ الماء والغبار وفقًا لمعيار IP54، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأبيض، والأسود، والأزرق.

يضم هاتف شاومي مستشعرًا لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ومستشعر IR للأشعة تحت الحمراء للتحكم في الأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى منفذ لسماعات الرأس بمقاس قدره 3.5 ملم.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة، يضم هاتف Poco X6 شاشة من نوع (AMOLED) بمقاس قدره 6.67 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2712 × 1220 بكسلًا، وبسطوع يصل أقصاه إلى 1800 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، كما تدعم تقنية (Dolby Vision) و (+HDR10)، وتأتي الشاشة مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Corning Gorilla Glass Victus) لحمايتها من الخدوش.

الكاميرا:

يضم هاتف POCO X6 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية واسعة (wide) بدقة قدرها 64 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.8، والثانية فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.4. وتدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

بالإضافة إلى ذلك، يضم هذا الهاتف كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.5، وتدعم تقنية HDR، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف شاومي POCO X6 بمعالج كوالكوم (Snapdragon 7s Gen 2) الجديد الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 710)، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 14 المُعتمد على واجهة المُستخدم MIUI 14.

يمتاز هذا الهاتف بأنه مزود بنظام تبريد للتحكم في درجة حرارة الهاتف في أثناء تشغيل الألعاب والمهام الثقيلة، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 256 أو 512 جيجابايت. ويدعم هذا الهاتف شبكات الجيل الخامس (5G)، وتقنية البلوتوث 5.2، كما يدعم تقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

وفيما يتعلق بالبطارية، يضم هذا الهاتف بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5100 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 67 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 100% خلال 44 دقيقة.

السعر:

يُباع هاتف شاومي Poco X6 بسعر يبدأ من 239 دولارًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف شاومي Poco X6:

Xiaomi Poco X6 المعالج معالج كوالكوم ( Snapdragon 7s Gen 2 ) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.67 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 16 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية البلوتوث 5.2، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). البطارية تبلغ سعتها 5100 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 67 واطًا. الألوان الأسود، والأبيض، والأزرق. نظام التشغيل أندرويد 14 المُعتمد على واجهة المستخدم MIUI 14. الوزن 181 جرامًا. السعر يبدأ من 239 دولارًا.