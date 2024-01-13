لينوفو تكشف النقاب عن حاسوبها الجديد Xiaoxin Mini

أعلنت لينوفو حاسوبها المحمول الجديد Xiaoxin Mini، الذي يتميز بتصميم مصغر ومعالجات الجيل الثالث عشر من إنتل.

ويتميز الحاسوب الجديد بجسم صغير يوفر سعة قدرها لترًا واحدًا، مما يجعل من السهل إدماجه في إعدادات مختلفة.

وتعد المساحة الداخلية محدودة، مع أن الحاسوب مزود بمصدر طاقة بقوة 150 واطًا ومعالج Core من الجيل الثالث عشر.

وتقترن وحدة المعالجة المركزية بفتحات ذاكرة مزدوجة وفتحات SSD مزدوجة.

ويحتوي الحاسوب أيضًا مروحة مزدوجة لضمان أداء مستقر في أثناء الأعمال الثقيلة، إحداهما تبرد وحدة المعالجة المركزية والأخرى تبرد مصدر الطاقة.

ووفقًا لادعاءات لينوفو، فإن صوت تشغيل الحاسوب المصغر هذا أقل من مقدار 30 ديسيبل.

وتشمل خيارات الاتصال منافذ USB 3.2 ومنفذ USB C ومنفذ صوت في المقدمة مع زر الطاقة.

ويتميز الجزء الخلفي من الحاسوب بمنفذ LAN 2.5G ومنفذي USB 3.2 ومنفذ HDMI 2.1 ومنفذ DisplayPort 1.4 ومنفذ Thunderbolt 4.

وتشمل المزايا البارزة الأخرى نظام التشغيل ويندوز 11 و WiFi 6 وحزمة مايكروسوفت أوفيس وذاكرة وصول عشوائي من نوع DDR4.

ويعد الحاسوب المصغر قادرًا على التعامل مع معظم المهام الكثيفة الاستخدام للموارد بسهولة.

وأطلقت لينوفو حاسوبها المصغر Xiaoxin Mini في وقت سابق من اليوم الجمعة، وهو متاح حاليًا للطلبات الأولية، ويبدأ سعره من نحو 465 دولارًا للنسخة المزودة بمعالج إنتل Core i5-13420H مع 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

في حين يبلغ سعر النسخة المزودة بمعالج إنتل Core i5-13500H مع 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 1 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية نحو 495 دولارًا.

ويبدأ سعر النسخة المزودة بمعالج إنتل Core i7-13620H مع 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 1 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية من نحو 565 دولارًا.

ويصل سعر النسخة المزودة بمعالج إنتل Core i7-13700H مع 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 1 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية إلى نحو 635 دولارًا.