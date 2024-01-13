لكزس تكشف عن RZ450e F Sport Performance

كشفت لكزس النقاب عن الإصدار المحدود من RZ450e F Sport Performance حتى لا تتفوق عليها نيسان في إطلاق سيارة أريا نيسمو الرياضية.

وركزت لكزس على ديناميكيات القيادة والمرئيات المحسنة، تاركة نظام الدفع دون تغيير، على عكس أريا نيسمو.

وتعد RZ450e F Sport Performance بمنزلة سيارة كروس أوفر ذات مظهر دراماتيكي تحتفظ ببطارية النموذج القياسي البالغة سعتها 71.4 كيلوواط ومحركين كهربائيين.

ومن الواضح أن لكزس تهدف إلى إيجاد شعور بالحصرية بخصوص هذه السيارة الكهربائية مع وصول 100 وحدة فقط منها إلى السوق في شهر مارس.

وتَظهر التعديلات مباشرة من الواجهة الأمامية، التي تحتوي فاصلًا من ألياف الكربون وطلاء أزرق اللون، إلى جانب لوحة كبيرة من الكربون موضوعة في الجهة السفلية للمصابيح الأمامية.

وتستمر المزايا الفريدة مع غطاء المحرك الذي يأتي باللون الأسود اللامع المتباين المزود بمنافذ هواء من ألياف الكربون للحفاظ على التبريد الأمثل للمحرك الكهربائي الأمامي.

ولا تتوقف قائمة التعديلات عند هذا الحد، إذ أضافت لكزس أقواسًا متوهجة في الجهة الأمامية والخلفية، وتتميز بجنيحات ديناميكية هوائية مصنوعة أيضًا من ألياف الكربون، وعجلات Enkei من الألمنيوم بقياس قدره 21 بوصة مطلية باللون الأسود غير اللامع.

وتتوّج التغييرات الخارجية بسقف من ألياف الكربون وعناصر خلفية مثيرة، ويشمل ذلك الأجنحة الثابتة من ألياف الكربون.

وقد تناسب هذه الإضافات بعض المستخدمين، مع أنها قد يُنظر إليها على أنها زائدة عن الحاجة في نظر بعضهم الآخر.

وتتميز مقصورة RZ450e F Sport Performance بالعديد من اللمسات الخاصة، ويشمل ذلك مقاعد من جلد الغزال، وخياطة متباينة باللونين الأسود والأزرق، وعجلة قيادة من الجلد الصناعي، ولوحة عدادات مع اللون الأزرق، ودواسات رياضية من الألمنيوم. وتعمل هذه الإضافات على تعزيز الجمالية الداخلية الشاملة.

وزودت لكزس سيارتها الكهربائية RZ450e F Sport Performance ببطارية بقوة قدرها 71.4 كيلوواط مثل النموذج القياسي، مع محرك كهربائي أمامي بقوة قدرها 150 كيلوواط ومحرك كهربائي خلفي بقوة قدرها 80 كيلوواط.

وفي حين أن RZ450e F Sport Performance تقدم مزيجًا من الفخامة والأداء، فمن المهم أن نأخذ في الحسبان أن هذا المنتج خاص، وقد لا يكون الخيار الأمثل لمشتري السيارات الكهربائية العادي مع توفر 100 وحدة فقط وسعر قد يثير الدهشة.

وحددت لكزس سعر هذا الإصدار المحدود من السيارة الكهربائية بمبلغ يزيد قليلًا على 81 ألف دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية.