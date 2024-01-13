شاومي تطلق هاتف POCO M6 Pro 4G عالميًا

بدأت شركة شاومي إطلاق هاتفها الجديد POCO M6 Pro 4G في الأسواق العالمية، وهو هاتف متوسط المواصفات بسعر مناسب.

ويتميز هاتف POCO M6 Pro 4G بشاشة من نوع أمولد قياسها 6.67 إنشات بدقة قدرها +FHD، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ومدمج فيها حساس ضوئي لبصمات الأصابع، ومزودة بطبقة حماية من زجاج غوريلا جلاس 5، كما أنها تدعم خاصية التعتيم وتحد من انبعاث الضوء الأزرق الذي يجهد العين.

ويتمتع الهاتف بتصميم متين يدعم معيار IP45 لمقاومة رذاذ الماء والغبار، ويُلاحظ أن ظهر الهاتف به تدرج لوني، حيث يظهر الجزء العلوي بظل داكن مقارنةً بالجزء السفلي، علمًا بأن الهاتف يتوفر بعدة ألوان، منها الأسود والأزرق والأرجواني.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية، حيث تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل مع دعم تقنية التثبيت البصري، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وكاميرا “ماكرو” للتصوير من قرب بدقة قدرها 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

ويعمل جهاز POCO M6 Pro 4G بمعالج Helio G99 من ميدياتيك، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت ومساحة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت، وبطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 67 واطًا عبر الشاحن الموجود في علبة الشراء، كما يعمل الهاتف بنظام التشغيل HyperOS الجديد من شاومي المبني على نظام أندرويد 14.

وتطرح شاومي هاتف POCO M6 Pro 4G الداعم لشبكات الجيل الرابع بسعر يبدأ من 200 دولارٍ أمريكي للنسخة الأساسية، مع زيادات سعرية متفاوتة وفقًا للذاكرة العشوائية وسعة التخزين، وسيكون الهاتف متاحًا للشراء في الأسواق العالمية بدايةً من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.