جوجل تجلب الذكاء الاصطناعي لتجار التجزئة

أطلقت جوجل العديد من الأدوات الجديدة لتجار التجزئة الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتحسين تجارب التسوق عبر الإنترنت وعمليات البيع بالتجزئة الأخرى.

وتشتمل مجموعة المنتجات الجديدة على حل التجارة التحادثية Conversational Commerce Solution الذي يتضمن روبوتات دردشة بالذكاء الاصطناعي يمكن لتجار التجزئة استخدامها ضمن مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة.

ويجري الوكلاء الافتراضيون محادثات مع المتسوقين باللغة الطبيعية، ويقدمون اقتراحات منتجات خاصة بناءً على الرغبات الفردية للمتسوقين.

وتشغل النماذج اللغوية الكبيرة المتطورة، مثل PaLM، الوكلاء الافتراضيين، وهي قابلة للضبط والتخصيص باستخدام بيانات تجار التجزئة، مثل قوائم المنتجات ومواقع الويب.

وقالت جوجل: “تحول الذكاء الاصطناعي التوليدي في عام واحد فقط من مفهوم لا يكاد يُعرف إلى واحدة من القدرات السريعة التطور في كل التكنولوجيا، كما أصبح الذكاء الاصطناعي يشكل جزءًا مهمًا من أجندات العديد من تجار التجزئة”.

كما أعلنت جوجل مجموعة جديدة من أدوات القائمة وإثراء المحتوى، التي تستفيد من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء أوصاف المنتج والبيانات الوصفية واقتراحات التصنيف تلقائيًا من خلال صورة واحدة فقط للمنتج.

وتتيح المجموعة أيضًا لتجار التجزئة توليد صور منتجات جديدة من المنتجات الحالية، أو استخدام أوصاف المنتج بصفتها أساسًا لصور المنتجات المولدة بالذكاء الاصطناعي.

وتعد عروض جوجل المثال الأحدث على التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي التوليدي في صناعة البيع بالتجزئة.

وأطلقت أمازون أول مرة أداة الذكاء الاصطناعي للبائعين في شهر سبتمبر، وشهد موسم التسوق الأخير إدماج العديد من تجار التجزئة التكنولوجيا المتطورة بشكل ضمني.

وتعد الميزة المعتمدة على النموذج اللغوي الكبير، التي قالت الشركة إنها تعزز جودة عمليات البحث عن المنتجات، جزءًا من المجموعة التي أعلنتها جوجل.

وأضافت الشركة أن الميزة متاحة حاليًا لمتاجر مختارة، مع توفرها بشكل عام في وقت لاحق من هذا العام.

وتتضمن منتجات الذكاء الاصطناعي التي كشفت عنها الشركة حديثًا أيضًا أدوات لتحسين أنظمة خدمة العملاء لدى تجار التجزئة وتسريع عمليات فهرسة المنتجات.

وتحصل المتاجر التقليدية أيضًا على إمكانات جديدة للذكاء الاصطناعي من خلال Distributed Cloud Edge، وهي مجموعة أجهزة مُدارة ذاتيًا لتقليل تكاليف تكنولوجيا المعلومات واستثمارات الموارد بخصوص الذكاء الاصطناعي التوليدي للبيع بالتجزئة.

ويأتي إعلان أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة قبل أيام فقط من بدء المؤتمر السنوي للاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة في مدينة نيويورك.